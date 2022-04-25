الإعلامية البحرينية نورة أبو الشوك تتمتع بالثقافة الواسعة، واللباقة في الحديث، ومهارة كسب الجمهور عبر الأثير، وتزخر ذاكرتها بحكايات ومشاهد وقصص رمضان التي كانت وما زالت حاضرة، ولا تغفل استثمار روحانية الشهر المبارك، وتقضي أيام الشهر الفضيل بالأذكار والعبادة والاستمتاع بلمة الأهل والمسامرات وتبادل الحوارات على طاولة الإفطار. وتعد أبو الشوك برنامجاً إذاعياً يومياً منوعاً وموزعاً بين ابتهالات ودعوات لصلة الرحم والرياضة والمشاركة في الاحتفالات الرمضانية الخاصة مثل الغبقات والقرقاعون، خصوصا أن «القرقاعون» جزء من تراث مملكة البحرين العريق.كل يوم مختلف‏• متى بدأتِ الصيام؟•• من عمر ٩ سنوات.‏• ما الذكريات الأثيرة من رمضان؟•• أجمل ذكريات رمضان التي كانت وما زالت حاضرة هي الاستمتاع بروحانية الشهر المبارك، فنقضيه بالذكر والعبادة والاستمتاع بلمة الأهل والأحاديث الجميلة على طاولة الإفطار والأجواء العامة لشهر رمضان.‏• هل تعدين برنامجاً رمضانياً للشهر الكريم؟•• بالطبع أقوم بتجهيز برنامج يومي حافل في شهر رمضان منوع بين الأذكار وصلة الرحم والرياضة والمشاركة في الاحتفالات الرمضانية الخاصة، مثل: الغبقات والقرقاعون. فالقرقاعون جزء من تراث مملكة البحرين العريق نحتفل فيه بشكل جميل في ليلة منتصف شهر رمضان، ثم أخصص وقتاً خاصاً للروحانية والعبادة من جديد وكل يوم يختلف عن اليوم السابق.صب القفشة• أين تفضّلين قضاء شهر الصيام؟•• في البحرين مع أهلي.‏• كم رمضان صمته خارج الوطن؟•• ولا رمضان.‏• هل تدخلين المطبخ، وما الذي تجيدينه من طبخات؟•• أجيد عمل السلطات والحلويات خصوصا صب القفشة.‏• من تدعين لمائدة الإفطار؟•• أدعو صديقاتي المقربات وأهلي.‏• ما الوجبات المفضلة؟•• كل الطعام خير وبركة من الله، ولكني أفضل الأطعمة الشعبية البحرينية مثل قرص الطابي والسمبوسة الحلوة.لا أحد• كيف تقضين يوم الصيام؟•• أقضيه بالتدبر والتأمل والروحانية في أغلب أيامه.‏• من تفتقدين في رمضان؟•• لا أفتقد أحداً.‏• ما برنامجك التلفزيوني المفضّل؟•• مسلسلات خليجية مثل مسلسل شارع الهرم، فأجده مسلسلا مميزا ذا محتوى مختلفا عن الباقي، ومن هذا اللقاء أحب أن أشكر الكاتبة هبة حمادة على الطرح المميز والواقعي الذي يحتوي على كم من الحوار الواعي والمفيد.‏• كم ساعة تقرأين، وما أبرز الكتب المفضّلة؟•• يوميا أقول كل ما يستهويني في اللحظة ويثير فضول القراءة عندي، ولكن في الأغلب أفضل القراءة في مجال التنمية الذاتية والتطوير البشري، كل الكتب ملهمة بالنسبة لي.أنا معك• عادة رمضانية تتمنين عودتها؟•• بالنسبة للعادات التي أتمنى أن تعود فأنا أؤيد التطور في العادات وأرحب بكل ما هو جديد، فكل زمان ووقت له جماله وحلاوته.‏• دعاء رمضاني لا تملين من تكراره؟•• اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.‏• كاتب تحبين تقرأين له؟•• كتاب (أنا معك) يومياً استخدمه، فطريقة استخدامه جميل جدا، حيث بإمكان القارئ أن يحمله معه في كل مكان ويتصفح أوراقه بطريقة عشوائية والصفحة التي يقف عندها يعتبرها رسالة ليومه.• قارئ تؤثرين سماع تلاوته؟•• القارئ ماهر المعيقلي.