«الكلباني» على أريكة «المركاز»يحل الشيخ عادل بن سالم الكلباني عصر اليوم (الخميس)، ضيفاً على إذاعة جدة عبر «المركاز» الذي يقدمه كبير المذيعين فريد مخلص، إذ يتحدث الكلباني عن مراحل حياته المختلفة؛ طفلاً وشاباً وحافظاً للقرآن وطالباً للعلم وداعية وإماماً لصلاة التراويح بالمسجد الحرام.«رشاش» يعود إلى الشاشةيعود فيلم «رشاش» لشاشة «إم بي سي»، ابتداء من 10 مساء غدٍ (الجمعة)، وهو قصة حقيقية حصلت بالثمانينات الميلادية لمجرم مارس نشاطاته الإجرامية البشعة، وبجهود رجال الأمن المضنية قبض عليه وقدم للعدالة، وعرض لأول مرة في منصة «شاهد» العام الماضي.