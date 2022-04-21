خلف الكاميرا عشقه ظهور «مامادو»من يتذكر شخصية «مامادو» العالقة في أذهان الجمهور وحققت شهرة لصاحبها المخرج والفنان عمر الديني، التي قدمها في مسلسل «بيني وبينك» في 2007. وحين تساءل البعض عن غياب الديني عن الوقوف «أمام الكاميرا» ممثلاً في الـ10 أعوام السابقة، قال أثناء استضافته في برنامج «ليالي رمضان» على شاشة «إم بي سي»: راحتي الفترة الماضية الوقوف «خلف الكاميرا» مخرجاً، خصوصاً أن «التمثيل» مهنة شاقة للغاية، ويتحمل الفنان عبئاً كبيراً من دور إلى آخر ومن شخصية إلى أخرى.«آدم» قديماً و«طارق» حديثاً الاستمتاع بـ«الشر»نجوم استمتعوا بأدوار «الشر» في أفلامه ومسلسلاته، فقديماً كانت غالبية أفلام الراحل عادل آدم أدوار «شر»، إلا أن المقربين منه أكدوا أنه يختلف في حياته الطبيعية عن أدواره في الأفلام، فهو واحد من أنبل وأطيب الناس في تعاملاته مع الناس.. وفي الوقت الحالي يرى الفنان طارق لطفي أنه يستمتع بتقديم أدوار الشر التي تخالف طبيعته الشخصية، كما أنه وقع في غرام «دراما الصعيد» بعد دوره في مسلسل «جزيرة غمام» الذي يعرض في الموسم الرمضاني الحالي.