الفنانة المخضرمة ليلى السلمان، تشارك الموسم الحالي بعملين محليين؛ «العاصوف» و«سنوات الجريش»، يسلطان الضوء على حقب زمنية محددة.وفي حين لُقِّبت بـ«سلطانة الشاشة الخليجية»، ترى أن الفنان لا يُطلق على نفسه الألقاب إنما هذا دور الجمهور. وكان «المنتدى العربي العالمي للثقافة والفنون» منحها عام 2020 «درع السلطانة» عقب استطلاع رأي لأسبوعين، وكُرمت في حفل كبير عبر منصة إلكترونية.وأوضحت أنها أحياناً تتلكم مع نفسها عندما تكون في حاجة للفضفضة والبوح بأسرارها، فتعاتبها: لا تكوني طيبة أكثر من اللازم.وأكدت أنها تختار أعمالها بدقة حفاظاً على صورتها أمام جمهورها المهتمة بردود أفعاله، فكلما أعطاها ستعطي أكثر، مشيرة إلى أنها تشعر بالخوف حين تقدم أي عمل للمسؤولية الكبيرة للحفاظ على صورتها أمام المشاهد.وأشارت إلى أن الجيل الحالي أمامه فرص من «ألماس» تختلف عن الصعوبات التي يلقاها الفنان قديماً، كما صرحت لبرنامج «بودكاست» على «إم بي سي».ليلى السلمان ممثلة سعودية ولدت في 1961 بمدينة «الزبير» العراقية، إذ كان والداها يتنقلان بين العراق والكويت، ولها 5 أشقاء (3 ذكور، 2 إناث)، وامتلكت في السابق فرقة شعبية بمسمى «لآلئ» لإحياء الأعراس قبل انتقالها للتمثيل في 2000 بمسلسل «خطوات على الجليد»، ثم تفرغت للتمثيل بعد نجاحها واعتزلت الغناء الشعبي، وتنوعت أعمالها الفنية بين التراجيديا والكوميديا، وشاركت في مجموعة أعمال مسرحية منذ عام 2012.