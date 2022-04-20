عودة الشقيري ببرنامج «الرواد»بدد أحمد الشقيري اختفاءه 15 يوماً عن الشاشة بإطلالته على شاشة «إم بي سي»، الأحد الماضي، عبر برنامجه الجديد «الرواد»، الذي يتجول فيه في عدة مدن محلية وخارجية ليظهر نماذج لرواد أعمال ناجحين، وطرح الإشكالات والحلول في هذا القطاع المتنامي.القحطاني محروم من رمضانقال نجم الكرة السعودية المعتزل ياسر القحطاني إن كرة القدم حرمته من لذة رمضان 17 عاماً، خصوصاً أن رمضان كان دائماً بداية الموسم للفرق الرياضية والتجهيز لمنافسات الموسم الرياضي الجديد. وجاء حديثه في برنامج «ليالي رمضان» مع الفنانين خالد صقر وإلهام علي.