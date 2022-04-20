مسلسل «سوتش بالعربي».. مقارنة مشروعةتفاعل مشاهدو الشاشات العربية مع مسلسل «سوتس بالعربي»، الذي هو النسخة العربية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، وحقق نجاحاً على مدار 9 أعوام (2011 ـ 2019)، وتدور أحداثه في عالم القضايا والمحاماة، وتصدر المشهد في حلقته الأولى حكاية المحامي الشخصية الذكية «زين ثابت»، الذي يجسده الفنان آسر ياسين، أما نجمة المسلسل تارة عماد التي تلعب دور «ليلى» فإنها منذ علمها أن نسخة عربية ستصدر تمنت المشاركة في العمل بشخصية «ليلى».إصابة بطل «يوتيرن».. التصوير مستمركاد خضوع بطل مسلسل «يوتيرن» محمود حجازي لعملية جراحية أن يوقف عرض المسلسل في رمضان الحالي في منتصفه، إذ أصيب قبل أيام بخلع بالكتف في توقيت صعب قبل 5 أيام من انتهاء التصوير، إلا أن «حجازي» رفض فترة النقاهة ليكمل تصوير بقية حلقات المسلسل التي تصور وتعرض مباشرة.ويحكي المسلسل العلاقات المتشابكة المعقدة داخل الأسرة الواحدة التي تؤدي إلى صراعات غريبة، يتوجها حادث سير يقلب مجرى الأحداث الدرامية.