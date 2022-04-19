بدأت بعمر الـ3 أعوامتنمر طفلةحين كانت ريما مصطفى في عمر الـ3 سنوات؛ اتصل شخص على والدتها وطلب منها خوض ابنتها تجربة التمثيل في فيلم قصير.. في هذا العام الذي تشارك في مسلسل «الكبير أوي» في عمر 8 أعوام؛ تتصدر «ترند» الأكثر مشاهدة بدور الطفلة المتنمرة على زميلاتها في المدرسة، ومع طلبات التصوير معها من قبل الذين تلتقيهم عقب مشاركتها في «الكبير أوي»؛ إلا أنها تعبر عن أسفها من دور «الطفلة المتنمرة»، ولكنها لم تخشَ الدور كون زملاءها تحبهم ويحبونها.من «دايماً عامر» للسينماعودة شعباناعتبر نقَّاد نجاح الفنان مصطفى شعبان في مسلسله للموسم الحالي «دايماً عامر» مع المخرج مجدي الهواري، سبباً لتوقيعه بطولة فيلم سينمائي مع نفس المخرج.المسلسل وضعته الجماهير في قائمة الأكثر مشاهدة في ماراثون العام الحالي لمناقشته قضية التعليم في مصر، أما الفيلم السينمائي الذي عاد به «شعبان» إلى السينما بغد غياب 12 عاماً، فوقع اختيار فريق العمل على مسمى «اللي سرق حاجة يرجعها»، ومن المقرر عرضه في عيد الأضحى، عقب تصويره في مصر والمغرب وإسبانيا.