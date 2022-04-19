الطريِّف.. قصة عاشق الطيرانحل سليمان بن حمد الطريِّف ضيفاً على برنامج «اللقاء من الصفر» بقناة «إم بي سي». بدأ شغفه بالطيران بوظيفة «مساعد فني صيانة الطائرات» إلى أن أصبح مديراً لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وهو مرخص للتحقيق في حوادث الطائرات والتفتيش والمراجعة.«عتاب» تعود إلى الذاكرةأعاد برنامج «الراحل» على «روتانا خليجية» إلى الذاكرة، أمس (الإثنين)، الفنانة الراحلة «عتاب»، كواحدة من أوائل المطربات السعوديات، والتي اشتهرت بغنائها الاستعراضي، اكتشفها الراحل طلال مداح وعمرها 13 عاماً فقدم لها أغنيات سجلتها في السعودية ولبنان، ثم تفرغت للفن عام 1972.