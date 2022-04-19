تاق المشاهد العربي إلى المسلسلات التاريخية بعد افتقارها في مواسم رمضانية سابقة، إذ ركز أغلب المنتجين على الأعمال الدرامية دون «التاريخية»، ربما للتكلفة الباهظة للأخيرة، والعمل الطويل لإنتاجها. السؤال: هل بالفعل أصبحنا مفتقدين لها؟ سؤال «عكاظ» أجابت عليه الفنانة جيني إسبر بـ«نعم»، مضيفة: «نحن بالفعل في حاجة ماسة لها، خصوصاً في شهر رمضان».إسبر تشارك هذا العام في المسلسل التاريخي «فتح الأندلس» الذي يعرض على القناة السعودية، إذ تلعب دور ملكة «طليطة» «أيلونا» ابنة «الفونس» وزوجة «لوذريق» التي تجمع الجيوش لمحاربة الفارس العربي طارق بن زياد.إسبر أوضحت أن المخرج الكويتي محمد العنزي حين اختارها لأداء الدور استعدت له بطريقة مكثفة، بالاطلاع على سيرة «إيلونا» تاريخياً، وحاولت أن تحاكي شخصيتها القيادية وقوتها التي ورثتها عن والدها وزوجها، معتبرة أنه إضافة لمسيرتها.وعن مسلسل «فتح الأندلس»، أوضحت أنه إضافة لمكتبة الأعمال العربية، خصوصاً أنه صُور بطريقة سينمائية، وحظي بنسبة مشاهدة مرتفعة، مشيرة إلى أنه يسلط الضوء على حقبة مهمة من التاريخ العربي والإسلامي، وآلية نهوض الحضارة الإسلامية، وكيفية فتح الأندلس. هذا العمل التاريخي الذي صُور كاملاً في لبنان؛ من بطولة نخبة عربية من الممثلين، أبرزهم: رفيق علي أحمد، سهيل جباعي، تيسير إدريس، بيير داغر، فايق عرقسوسي، جيني إسبر، اندريه سكاف، عكاف نجم، مرح جبر، عهد ديب، رامز عطا الله، وسهيل حداد.