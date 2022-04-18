النهاري وبكاء أهله وأصدقائهبكى ذوو وأصدقاء وزملاء الكاتب والصحفي الراحل الدكتور عبدالعزيز النهاري، أثناء حديثهم عنه في برنامج «الراحل» على قناة «روتانا خليجية» أمس (الأحد)، حين تذكروا أعماله الإنسانية وعاطفته الأبوية وإخلاصه في عمله، وأجمعوا أنه أحد الذين قدموا الكثير للناس دون انتظار رد الجميل.تركي الفيصل ولقب «مؤرخ»تحدث الأمير تركي الفيصل في برنامج «ذات» مع سامي الجابر على القناة السعودية، إذ أوضح أن السياسة أخذت منه إخلاصه وأعطته الصبر، ولو لم يكن سياسياً لتمنى أن يكون مؤرخاً، مبيناً المسؤولية الكبيرة كونه ابناً للملك فيصل (رحمه الله)، قائلاً: «إنه فخر واعتزاز».