«ترند.. بطلوع الروح» حقيقة الخطفبدأ عرض مسلسل «بطلوع الروح» منتصف أبريل الحالي، إلا أن خطف محاسب الشركة لم يؤثر على المسلسل الذي تصدر «ترند» مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعد الأداء المميز الذي ظهر عليه نجومه في حلقاته الأولى، أما عن حادثة الخطف فأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن مسلحين في مدينة بعلبك (مكان تصوير أحداث المسلسل) اعترضوا سيارة يستقلها فريق العمل وخطفوا المحاسب بعد بيان الشركة المنتجة. وكانت شائعات انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي أن الشخص المختطف هو الفنان أحمد السعدني.يتعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» لمواجهة قانونية بتهمة ازدراء الأديان بعد الشكوى المقدمة من المحامي سمير صبري ضد مؤلفه الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، وبطلته النجمة نيللي كريم، إذ أوضح مقدم البلاغ أن المسلسل تعمَّد تشويه علماء الأزهر والثوابت الدينية ونشر السلوكيات السلبية، أما مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر فقال في رده: إن حرية الاعتقاد مكفولة بمقتضى الدستور، إلا أن هذا لا يبيح لمن يجادل في أصول أي دين أن يمتهن حرمته أو يحط من قدره أو يزدريه عن عمد.