منذ بداية مشوارها مع الإعلام والتقديم التلفزيوني؛ ظهر توهجها في أولى إطلالاتها على شاشة «روتانا خليجية».. وحين أوكل لها تقديم برنامج «سوالف رمضان»؛ عبرت عن سعادتها بالعودة إلى بيتها وعائلتها.رؤى ريان واحدة من مقدمات البرنامج الخمس، أوضحت لـ«عكاظ» أنه يحمل هذا العام فقرات متنوعة عن عاميه السابقين في ثوب جديد، وكلها موضوعات تهتم بالصحة والرياضة والطبخ والمجتمع والفن، إضافة إلى الجوائز اليومية للمشاهدين، مادية ومعنوية، عبر مسابقات وتحديات عدة.وأشارت إلى أن البرنامج اجتماعي أسري مهتم بالترفيه، ويقدم معلومات قيمة منوعة حول «اللايف ستايل»، ومحتوى للطبخ ووصفات متنوعة للفطور والسحور، وآخر رياضي بتقارير مصورة مع مدربين وخبراء رياضيين من الرياض وجدة والشرقية، خصوصاً التمارين قبل الفطور والسحور أو بعدهما، إلى جانب تقارير مصورة مع إخصائيين للتغذية من الرياض وجدة والشرقية يقدمون نصائح غذائية لها علاقة برمضان والمأكولات الصحية وفوائدها الغذائية.البرنامج يستمر للموسم الثالث بطرح مواضيعه الاجتماعية في قالب حواري، ونصائح عن نمط الحياة والتغذية الصحية ووصفات مبتكرة للإفطار والسحور، وموضوعات مختصة بالعائلة والمرأة والصحة والأزياء، إلى جانب الاستضافة اليومية للعديد من الفنانين والمشاهير. تقدم البرنامج 5 مذيعات: رؤى ريان، ريم بساطي، مها منصور، أودي الزين، ولبنى عبدالعزيز.