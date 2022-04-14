أخرجت المسلسلات هذا العام بشكل مكثَّف العديد من النجمات السعوديات في نجومية التمثيل، وإن كن ظهرن في أعوام سابقة وتميزن وقدمن فناً هادفاً تناقله المجتمع بإعجاب، إلا أنهن هذا العام كن أكثر إثباتاً لأنفسهن وإبراز قدراتهن؛ سواء في المسلسلات السعودية أو الخليجية.الفنانة السعودية أفنان فؤاد، باتت إحدى أيقونات الدراما المحلية الشابة، خصوصاً أن الدراما تعيش حالياً نهضة وتطورا لافتا بشهادة كثير من النقَّاد الفنيين العرب.«أفنان» ظهرت هذا العام في دور «العنود» في مسلسل «العاصوف» بجزئه الثالث على قناة «إم بي سي»، إذ تؤكد في حديثها لـ«عكاظ» أن دورها تعده من أجمل الأدوار التي قدمتها في مسيرتها الفنية، مشيرة إلى أن من أسباب نجاح المسلسل واقعيته ومعالجته للقضايا في مرحلة زمنية لم تتطرق إليها الدراما الملحية من قبل.أفنان تؤكد فخرها بعملها في عدة مسلسلات محلية، فتعتز بمشاركتها في أعمال سعودية تعد نقطة تحول في تاريخ الدراما السعودية، مثل: «طاش ما طاش» الذي بدأت منه فنياً، ثم «العاصوف» الذي يؤرخ حقبا زمنية مهمة في التاريخ السعودي الثري والمليء بالحكايا والقصص التي تستحق الوقوف عندها وإبرازها درامياً.بدأت «أفنان» المولودة بالرياض، العمل الفني في 2011 كوجه جديد في مسلسل «طاش ما طاش 18»، حاصلة على «بكالوريوس» إعلام، وحاصلة على دورة في «فنون الدراما» من أكاديمية مانهاتن بولاية نيويورك الأمريكية.