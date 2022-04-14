أمين ساعاتي والتوثيق الرياضييكمل المؤرخ الرياضي والأكاديمي أمين ساعاتي، عصر اليوم (الخميس)، حديثه عن أعماله التوثيقية لتاريخ السعودية الرياضي، بعد أن تحدث أمس عن ذكرياته منذ الطفولة ثم أصبح لاعباً وأكاديمياً ومؤرخاً.. ذكريات الساعاتي يبثها برنامج «المركاز» من إعداد وتقديم الإذاعي فريد مخلص على إذاعة جدة.خنكار وكفاحالطاقة المتجددةتحدث خبير الطاقة المتجددة البروفيسور حسام خنكار، أمس (الأربعاء)، في برنامج «اللقاء من الصفر»، عن رحلة كفاحه ونضاله في مجال الطاقة، وإسهاماته العلمية المميزة، وقد اختير ضمن أهم 19 عالماً في مجال الطاقة الشمسية، وأول سعودي يحصد جائزة الابتكار العلمي (2019).