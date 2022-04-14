«رانيا وسكينة».. الصراع مطاردات متلاحقةدخل مسلسل «رانيا وسكينة» الذي تعرضه قناة «إم بي سي» من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل؛ أحداثاً درامية متلاحقة في حلقته الـ11، أبرزها أن «رانيا» (مي عمر) أصبحت ملاحقة من أسرتها، فقد بدأت باكتشاف العصابة لصاحب سيارة دفن الموتى التي هربت فيها «سكينة» (روبي) و«رانيا»، في الجانب الآخر، يحاول أقرباء «رانيا» الوصول إلى مكانها فلاحقوها.. «رانيا» في المسلسل؛ فتاة شعبية لديها طموحات ضخمة تريد تحقيقها، أما «سكينة» فتتدرب على قيادة سيارات الشحن «تريلا».«مشوار».. فقر وخطورة أزمة جديدةتدور أحداث مسلسل «مشوار» بطولة محمد رمضان ودنيا الشربيني، حول «ماهر» و«ورد» اللذين يعملان مؤقتين باليومية، ويسكنان مع ابنهما «رحيم» في منزل خالة ماهر «وصيفة»، إذ يواجهان صعوبات في التعامل مع العمل الشاق، ويتطرق المسلسل إلى قضايا تجارة الآثار والمواجهة بين عصاباتها.وشهدت أحداث الحلقة 11 من المسلسل، محاولات «ماهر» المكثفة لتحقيق وضع آمن لابنه وإبعاده عن أنظار عصابة «وجيه»، إلا أن أزمة جديدة ظهرت فاضطر إلى ترك ابنه لدى صديقه المقرب وهو مدرب كرة قدم.