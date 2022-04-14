دشن وكيل محافظة الطائف ناصر بن حمود السبيعي، الإصدارات الأدبية للنادي الأدبي الثقافي بالطائف، بمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي لعام 2022، بحضور عدد كبير من المؤلفين والأدباء والمثقفين وأعضاء النادي، في أمسية رمضانية أقامها أدبي الطائف خصيصا بهذه المناسبة.وقد ألقى رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد، كلمة رحب فيها بوكيل المحافظة والحضور، مشيرا إلى أن عدد الإصدارات الأدبية 20 إصدارا متنوعا من شعر ونقد ودراسات أدبية وإبداعات سردية. وأشار إلى أن تدشين هذه الإصدارات يأتي مواكبا لحصول النادي على المركز الأول في مجال التأليف والنشر على مستوى المملكة لعام 2021.ثم ألقى الدكتور سامي غتار الثقفي كلمة المؤلفين عبر فيها عن شكره للنادي نيابة عن المؤلفين لطباعة هذه الإصدارات التي تأتي إضافة للمكتبة الأدبية والثقافية، ومهنئا النادي بحصوله على المركز الأول في مجال التأليف والنشر، ومشيدا بالمبادرات النوعية التي يقدمها النادي ودعم المواهب الأدبية والثقافية. ثم ألقى الشاعر عائض مستور الثبيتي قصيدة شعرية بمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي، منها:فَتاةَ الشِّعْرِ يا حُضْنَ السَّهارَىوَيا رُوْحَ الحَياةِ وَمَنْ أشَادَاتُرَى هَلْ تَقْبَلِيْنَ بِبَوْحِ ثَغْرِيْوَصَدْرِيْ واليَراعِ وَقَدْ أجَادَا؟وَهَلْ سَتَأُمُّكِ الأحلامُ طُرَّاًفَتَلْقَيْنَ المُحِبَّ مَدَىً مُعادا؟وفي ختام الحفل قدمت الفنانة التشكيلية هند القثامي لوحة تشكيلية بمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي إهداء للنادي، سلمها ابنها خالد القثامي لرئيس النادي.وفي ختام الحفل ألقى وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي، كلمة شكر فيها النادي والعاملين فيه على ما يقدمونه لمحافظة الطائف في مجال الأدب والثقافة.قدم بعد ذلك رئيس النادي الإصدارات الموقعة من المؤلفين لوكيل المحافظة مع درع تذكارية لهذه المناسبة، ثم بدأ الحضور بأخذ نسخهم موقعة من المؤلفين في حفل التوقيع الذي أقيم في نهاية الأمسية.من جهة أخرى، أكد رئيس النادي الأدبي الثقافي بالطائف عطا الله بن مسفر الجعيد أن النادي الأدبي الثقافي بالطائف سيقدم العديد من الفعاليات والمبادرات بمناسبة اختيار الطائف عاصمة للشعر العربي لعام 2022.وأشار الجعيد إلى أن النادي زين مدخله بقصيدتين شعريتين للأمير الشاعر عبدالله الفيصل يرحمه الله هما:قصيدة: (أين مني) وهي عن الطائف وأحيائها، وقصيدة: (ثورة الشك) التي غنتها «كوكب الشرق» أم كلثوم.كما أشار الجعيد إلى أنه تم تثبيت شعار «الطائف عاصمة الشعر العربي» الذي دشنته أكاديمية الشعر العربي مؤخرا، حيث سيبقى مثبتا على مدخل النادي لمدة عام كامل.