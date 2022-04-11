داود يعود للظهور الإعلاميعاد الرياضي المخضرم علي داود للظهور إعلامياً ولكن هذه المرة صوتياً عبر إذاعة جدة، إذ حل ضيفاً أمس (الأحد) واليوم (الاثنين) على برنامج «مركاز الفريد» للحديث في حلقتين عن الذكريات القديمة، واللعب في أزقة مكة وحواريها، وحارساً للفريق الوحداوي، ثم رئيساً للنادي، ومعلقاً رياضياً ومشرفاً عاماً للمنتخب السعودي لكرة القدم.«ابن مشيط» وذكريات التوحيدروى عبدالعزيز بن سعيد بن مشيط (محافظ خميس مشيط، وعميد أسرة بن مشيط)، قصصاً لم يسبق أن رُويت سابقاً عن علاقة والده بالملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، إذ تحدث عن قصة توحيد قبائل جنوب السعودية، يبث قريباً على برنامج «اللقاء من الصفر» على قناة «إم بي سي».