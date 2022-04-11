في الأعوام الأخيرة ظهر ممثلون شباب على «اليوتيوب»، بعضهم استفاد منهم المخرجون للعمل معهم في مسلسلاتهم وبرامجهم، وبعضهم نقلوها إلى الفضائيات، ومع ذلك ما زالت الفضائيات لم تستوعب كل نجوم «اليوتيوب» الشباب.وهناك مسلسلات انتقلت من «اليوتيوب» إلى شاشات الفضائيات مثل مسلسل «شباب البومب» في جزئه العاشر على قناة «روتانا خليجية»، بعد تطويره وتجديده ومشاركة نجوم كبار سعوديين وخليجيين عرب مثل: علي المدفع وشفيقة يوسف وبيومي فؤاد وخالد العجيرب وريماس منصور وماجد مطرب فواز وزارا البلوشي، ليمنحوا خبراتهم لشبابه فيصل العيسى ومحمد الدوسري، مهند الجميلي، سلمان المقيطيب، فيصل المسيعيد، وعبدالعزيز برناوي.بطل مسلسل «شباب البومب» فيصل العيسى أكد لـ«عكاظ» أن المسلسل هذا العام يظهر مختلفاً عن الأعوام السابقة في أفكاره وحلقاته وتصويره والصورة والألوان والموسيقى و«التتر»، مشيراً إلى أنه دخل حالة من التغيير والتطوير بهدف تقديم عمل مميز يحقق استمرارية للنجاحات السابقة.وأوضح أن التجديد في الموسم العاشر الحالي بطرح الأفكار المتجددة للتوجه لكافة أفراد العائلة كباراً وصغاراً، بمواضيع اجتماعية وشبابية يومية وأخرى برزت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة كوميدية وفكاهية.وأضاف: «استطعنا هذا الموسم إضافة شريحة جديدة في العمل، وهن الشابات، إذ أدخلنا خطاً درامياً خاصاً للفتيات لأول مرة، لتتوازى مع الجمهور والخط الأساسي للعمل وهو الشباب، وهذا بمثابة إضافة للعمل، لجذب جمهور الفتيات، وإن كن يتابعن العمل في المواسم السابقة، ولكن هذا العام هناك موضوعات تهمهن وتتناولهن بشكل أكبر».