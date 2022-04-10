منذ دخول الملك المؤسس، رحمه الله مكة المكرمة، عام 1924هـ، وباب الملك عبدالعزيز في المسجد الحرام، يمثل أهمية قصوى لبيت الله المحرّم، كونه يحمل الرقم (1) في تسلسل أبواب الحرم المكي، وظل طيلة 98 عاماً شاهداً على ما حظي به الحرمان الشريفان من عناية وما أولى قادة البلاد لقبلة المسلمين ومسجد المصطفى من اهتمام ورعاية.وانتهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أخيرا من إعادة تأهيل وتجديد الباب، فغدا آية في الزخرفة المعماريةً، ويعد أشهر أبواب المسجد الحرام، ويفتح على الساحة الغربية والمنطقة التجارية التي تضم أبراج الوقف باتجاه أحياء أجياد والأبراج السكنية وقصور الضيافة. وتم تدشين باب الملك عبدالعزيز أمس الأول، وانطلق آلاف المعتمرين دخولاً مستخدمين باب الملك عبدالعزيز الذي طُوِّر أخيراً على أحدث المعايير.ولم تتجاوز أبواب المسجد الحرام قبل الإسلام وفي عهد النبوة والخلفاء الراشدين سبعة أبواب، فيما أخذت طابعاً معمارياً مختلفاً إثر توسعة المسجد الحرام وتحسين أبوابه في عهد عمر بن الخطاب، وفي عهد عثمان بن عفان تم تحسينها أيضاً، وهكذا على مر التاريخ، مع كل توسعة تزداد أبواب الحرم إلى أن تجاوزت حاليا 200 باب، من بينها خسمة أبواب رئيسية: (باب الملك عبدالعزيز يؤدي للساحة الغربية، باب الفتح يؤدي للساحة الشمالية، باب العمرة يؤدي للساحة الشمالية، باب الصفا يؤدي لجهة المسعى، وباب الملك فهد يؤدي للساحة الغربية). ومشروع تطوير باب الملك عبدالعزيز يتكون من خمسة أدوار ووسائل تقنية لمساعدة الجهات في إدارة الحشود ومنارتين بطول 137 متراً وشاشات إرشادية وتعليمية، لوقوعه على محور حركة عالي الكثافة عبر الساحات الجنوبية ويعول عليه كثيرا في إدارة الحشود من استقبال وتفريغ.وافتتح الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس باب الملك عبدالعزيز خدمة لضيوف الرحمن، وتسهيلا لضيوف بيت الله الحرام لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.وأوضح وكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية برئاسة الحرمين المهندس محمد الوقداني لـ«عكاظ» أن باب الملك عبدالعزيز يتصدر المشهد بحلته الجديدة والمميزة وبصورة مغايرة لما كان عليه قبل الجائحة. وثمن الوقداني إشراف ومتابعة فريق العمل الميداني المشترك بين وكالة المشاريع والدراسات الهندسية بالرئاسة ومكتب الإنشاءات الشريك الإستراتيجي ودورهم في تسريع وتيرة الأعمال لمشاريع التوسعات؛ إضافة لجهود فريق وزارة المالية، مبدياً سعادته بأداء المهمات باحترافية اضطلعت بها الوكالات الميدانية بالرئاسة من دور تشغيلي وخدمي وفني وتوجيهي وإرشادي، لافتاً إلى أن البوابة مصنوعة من الفولاذ ومن أعلى أنواع الحديد المقاوم للكسر.. والتجاليد من الستانليس الستيل العالي الجودة مثبت عليه طبقة من البرونز ومطلية بالذهب الخالص.فيما كشف وكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق المهندس سلطان القرشي، أن المشربيات محمولة على إطارات من الفولاذ الطولية والعرضية التي يثبت عليها رخام الأوبال المغطى بزجاج وزخارف من البرونز ومطلية بالذهب الخالص، مشيراً إلى أن الباب يحتوي على جير بوكس ومواتير وتوصيلات كهربائية وحساسات.. فيما تم استخدام رخام الكرارة الأبيض ورخام البيردولي الرمادي ورخام الأوبال خلف المشربيات المعدنية، ورخام وادي فاطمة على يمين ويسار البوابة.