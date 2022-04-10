غاب الكتاب العرب عن القائمة القصيرة التي أعلنت أخيرا لجائزة البوكر الدولية، المخصصة للرواية المترجمة من لغتها الأم إلى اللغة الإنجليزية.ويأتي غياب الكتاب العرب بعد أن سجلوا حضورا جيدا في قائمة الجائزة القصيرة، بل إن الروائية العمانية جوخة الحارثي حصدت الجائزة 2019 عن روايتها «سيدات القمر».كما أن خمسة كتاب عرب سبق أن ترشحوا لقائمتها القصيرة لكنهم لم يفوزوا، وهم: نجيب محفوظ، أمين معلوف، هدى بركات، إبراهيم الكوني، وأحمد السعداوي.وأعلنت جائزة البوكر الدولية الروايات التى وصلت إلى القائمة القصيرة فى دورتها لعام 2022، والتي ضمت 6 روايات لخمس كاتبات وكاتب وحيد، من 6 لغات مختلفة، وجاء الاختيار بعد قراءة 135 عملًا مترجمًا إلى الإنجليزية.كتب يعقوبفى رواية «كتب يعقوب» تعود أولجا توكارتشوك إلى عصر التنوير في أوروبا، وتحديدا في منتصف القرن الثامن عشر، فعندما بدأت الأفكار الجديدة تكتسح القارة، وصل شاب يهودي من أصول غامضة إلى قرية في بولندا، لم يغير اسمه فحسب، بل تغيرت شخصيته أيضًا، في محاولة منه إلى إعادة اكتشاف نفسه مرارًا وتكرارًا، ولهذا اعتنق الإسلام ثم الكاثوليكية، وتعرض للسخرية باعتباره زنديقًا ومقدسًا، وأثار الفوضى في النظام التقليدي بإشاعات فاضحة عن طقوس طائفته السرية وانتشار معتقداته.الأرنب الملعونفى رواية «الأرنب الملعون» تقدم الكاتبة بورا تشونج مجموعة من القصص القصيرة التي تتحدى النوع، والتي تطمس الخطوط الفاصلة بين الواقعية السحرية والرعب والخيال العلمي، وذلك باستخدامها مجموعة من العناصر السريالية لمعالجة أهوال ووحشية النظام الأبوي والرأسمالية في المجتمع الحديث.قبر الرملتدور أحداث رواية «قبر الرمل» للكاتبة جيتانجالي شري، فى شمال الهند، حول امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا تعاني من الاكتئاب العميق بعد وفاة زوجها، وفجأة تظهر لها فرصة جديدة للحياة، تتمثل في تصميمها على مواجهة التقاليد البوهيمية.السبعولوجيايقدم جون فوس في رواية «اسم جديد: علم السبعولوجيا السادس والسابع» استكشافًا للحالة البشرية، ففي هذه الرواية يتابع القارئ الرسام، بطل الرواية، ذلك المبدع المسن الذى يعيش بمفرده على ساحل النرويج، أصدقاؤه الوحيدون هم: جاره «سليك»، وهو صياد ومزارع تقليدي، و«بايير»، صانع معارض يعيش في المدينة، وصديقه الرسام الآخر، الذي يعيش على إدمان الكحول، وكلاهما يتصارعان مع الأسئلة الوجودية.إيلينا تعرففى رواية «إيلينا تعرف» للكاتبة كلوديا بينيرو، يتعرف القارئ على قصة وصفتها لجنة تحكيم جائزة البوكر الدولية بـ«الفريدة» لأنها تمزج بين خيال الجريمة وحكايات الأخلاق الحميمة والبحث عن الحرية الفردية، وتبدأ أحداث رواية «إيلينا تعرف» بعد العثور على «ريتا» ميتة في برج الجرس في الكنيسة التي اعتادت حضورها، فيتابع القارئ أحداث التحقيق في جريمة القتل التي يغلق فيها التحقيق الرسمي «بسرعة»، وإصرار والدتها المريضة على العثور على الجاني، فتؤرخ «إيلينا نوز» رحلة صعبة عبر ضواحي المدينة، وتكشف أسرار شخصياتها والجوانب الخفية للسلطوية والنفاق في مجتمعنا.سماءتدور أحداث رواية «سماء» من خلال عين طفل، يبلغ من العمر 14 عامًا، وتتناول التنمر المستمر بشكل مؤرق، وعن التهديد بالعنف الذي يمكن أن يطارد سنوات مراهقتنا. فبدلا من المقاومة، يعاني الصبي من التنمر ومعه زميلته الوحيدة في الفصل، التي تعد منبوذة مثله، فيفترسها المتنمرون، ويجتمعون سرا من أجل التنمر عليهما بشكل قاس.وفي مجتمع يفضل الأقوياء على الضعفاء، تقف رواية «سماء» للكاتبة ميكو كاواكامي، بأسلوبها البسيط لتتساءل عن مصير الودعاء، وإلى المدى الذي سيذهب إليه حتى الأطفال في قسوتهم المكتسبة، بفعل ما يتعرضون له.