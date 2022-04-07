في التسعينات الميلادية، خاض تجاربه الرياضية مع الساحرة لعبة «كرة القدم»، لاعباً ومدرباً ورئيساً لنادٍ؛ يعود النجم سامي الجابر إلى جماهيره بتجربة مفاجئة مختلفة عن مجاله الرياضة.. هذه المرة خرج أمام الناس إعلامياً؛ مذيعاً ومحاوراً في قناة sbc السعودية بتقديمه برنامج «ذات» الذي يتناول فيه جوانب من الحياة الذاتية والمهنية لشخصيات اعتبارية مجتمعية؛ ثقافية واجتماعية وسياسية ورياضية وفنية.إنها ساعة تلفزيونية يحاور «الجابر» ضيفه عبر 3 فقرات؛ الأولى: «ذات ميلاد»، إذ يتم التعرف على مكان الميلاد وزمانه، ومراحل النشأة الأولى، والأحداث التي شهدها في محطات حياته وتأثيرها عليه. الثانية: «ذات نبوغ»، يناقش فيها المرحلة العُمرية المتوسطة للضيف ومروره بها وتجاوزها. الثالثة: «ذات حياة» التي تستعرض التحولات الحياتية والتجارب الثرية.جمهور الشاشة البلورية الرمضانية يتوقع أن يُحدث البرنامج فارقاً على خارطة القنوات الفضائية، خصوصاً أن الحلقات الماضية استضافت شخصيات ذات ثقل ووزن طرحت أمامها أسئلة مباشرة فتحدثت عن حياتها الخاصة، وكشفت الغطاء عن جوانب لم تكن معروفة من قبل للرأي العام.وحين استهل البرنامج أولى حلقاته بالأمير عبدالرحمن بن مساعد؛ حضرت الأصداء الإيجابية بحديث «ابن مساعد» الأدبي والرياضي والوطني.. المذيع خالد مدخلي حضر «الاستديو» متكئاً على عصاه لإعاقة داهمته في طفولته بخطأ طبي، سارداً قصة إيقافه أسبوعاً في 2007 لسؤال وجهه إلى رئيس مجلس الشورى السابق الدكتور صالح بن حميد في برنامجه «المجلس» حين سأله: هل أنت راضٍ عن أداء مجلس الشورى الفترة الماضية؟ إلا أن «ابن حميد» كان الأكثر مساهمة في رفع الإيقاف.. وبين حلقتي عايض القرني وحمد البكر؛ قصة كتاب «لا تحزن» وأرباحه الطائلة، واستقالة «البكر» التي صنعت له مستقبلاً باهراً.أما أسطورة الكرة السعودية ماجد عبدالله؛ فجاء في حلقته ممتعاً في حديثه كما كان إمتاعه لجماهيره الكروية في زمن تُوُج فيه هدَّافاً لامعاً.. ولما كانت الجدلية الجماهيرية التاريخية في عقود سابقة وأخرى قريبة بقصص المقارنات بين «ماجد» و«سامي»، فما يذكر الأول إلا والثاني معه؛ جاء موسم رمضان التلفزيوني الحالي ليربط الاثنين وجهاً لوجه أمام الجمهور بعيداً عن المستطيل الأخضر في «لقاء الأحلام» الذي برزت فيه نجومية كل منهما، ففتحا بحوارهما الودي مساحة من التوهج الذاتي.شخصيات اعتباريةتتناول جوانب من حياتهانقاط ثلاثالميلاد والنبوغ والحياةحوار ودييجمع الضيف بجمهورهأسئلة مباشرةتكشف الغطاء للمشاهدلقاء الأحلامبين «ماجد» و«سامي»برنامج «ذات».. تجربة الملهمين