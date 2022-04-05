حين حمل الممثل النجم فايز المالكي في موسم رمضان التلفزيوني الحالي طابعاً إنسانياً، غاص في مطر من السحب الإنسانية؛ خيراً وإغاثة ومساعدة في المناطق المنكوبة، عبر برنامج «إنسان» الذي زار أماكن الحاجة والفاقة من أجل بناء البنى التحتية وتقديم مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة.وعندما بكى ذلك الفنان الخيري في حلقة من البرنامج؛ فإن إنسانيته غطت على المواقف المؤثرة التي شاهدها في أماكن الحاجة.. ولما سأل أولئك الأطفال المحرومين: ماذا ألمَّ بكم؟ الجوع أم الفقر أم اليتم؟ جاء الجواب بطفولة حزينة لم تتمتع بأبسط أمور المعيشة، فقالوا: الطفولة لم تعد لنا.تلك التجربة الإنسانية السعودية كمنبع للخير والعطاء، تستحق أن تروى حين تُعاش الحالات الإنسانية بقيمة الإنسان وكرامته وصحته، تجسيداً للعطاء الإنساني، وتحفيزاً على التكاتف والبذل والقيم الإيجابية، وإبرازاً للبعد الإنساني والوصول إلى أعماق تواجدها، والتعريف بأوضاعها.ولما يبث البرنامج مشاهد مصورة لتقارير إنسانية لمعاناة وظروف المحتاج، فإن ذلك ملخص لابتكار حلول مستدامة لمعالجة الفقر.. وحين تبرز الجهود الوطنية الإنسانية عبر القنوات التلفزيونية السعودية، فإن ذلك يعزز دور إعلامنا كناقل للصورة الواقعية للأعمال السعودية وثقافة المجتمع السعودي إنسانياً.ومن اعتماد البرنامج على استخدام تقنية الواقع الافتراضي لعرض الإحصاءات والأرقام المتعلقة بجهود سعودية بطابع نظامي وتنظيمي متطور، فإن فكرته تعتمد على تقديم جملة من المساعدات الإنسانية في مجالاتها المختلفة؛ الطبية والتعليمية والإيواء والتمكين، إذ يعايش الحالات الإنسانية صوتاً وصورة عبر فرق متخصصة وتقارير مصورة، وما تكشفه حلقات البرنامج من أن مركز الملك سلمان للإغاثة ساهم بما يزيد على 19 مليار دولار للمشاريع الخيرية.ولذلك؛ فإن القناة السعودية حين تعرض مثل هذه البرامج، فإنها تصب في خدمة المجتمع السعودي، تثقيفاً واقتداء، خصوصاً أن فكرة البرنامج تقوم بمساعدة الأسر المحتاجة القابعة تحت خط الفقر.. ذلك البرنامج يوضح صورة السعودية الإنسانية، والدور المهم الذي تلعبه خدمة للمجتمعات الإنسانية، دون النظر للفروقات الدينية والعرقية.. تلك هي باختصار أهداف ذلك البرنامج الإنساني المنطلق من أرض بلاد النهضة والحضارة وشمولية البناء الإنساني.برنامج «إنسان».. والعون السعودي:الهدف: نقل التجربة السعودية الإغاثية إعلامياًالخطوات: زيارة أماكن الحاجة للمساعدةالتنفيذ: مشاهد مصورة لتقارير إنسانيةالرعاية: مركز الملك سلمان للإغاثةالعرض: هيئة الإذاعة والتلفزيون السعودية