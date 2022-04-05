قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر وقف الحلقة الأولى من مسلسل «دنيا تانية» الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي ويعرض في شهر رمضان الحالي لاحتوائه على مشاهد غير أخلاقية.وقال المجلس: «منتجو المسلسل لم يحصلوا على تصريح فضلاً عن احتوائه على مشاهد غير أخلاقية»، وكشف رئيس الرقابة على المصنفات الفنية خالد عبدالجليل أنه تمت مراقبة الحلقة الأولى لكن إحدى الفضائيات تحايلت وعرضت الحلقة التي تتضمن المشاهد المحذوفة المحتوية على لقطات منافية وخادشة للحياء والآداب العامة.. من ذلك، احتل في الساعات الماضية مؤشرات بحث «غوغل» في العالم العربي واتجاهات التواصل الاجتماعي المختلفة بعد ذلك القرار.المسلسل يعد من أشهر المسلسلات التي تم إنتاجها في مصر، ولكن بعد انطلاق المسلسل، وفي نهاية الحلقة الأولى قالت الرقابة المصرية إنها أعلنت إيقاف المسلسل ولكن لم يعلم أي أحد ما هي الأسباب التي دفعت الرقابة إلى إيقاف الحلقة الأولى من المسلسل المصري المميز.وكانت بطلة المسلسل الفنانة ليلى علوي أصيبت بكسر في يدها أثناء تصويرها أحد المشاهد وعادت للعمل ثانية لأنها ـ كما قالت ـ لا يمكن أن تتوقف بسبب اقتراب شهر رمضان وأي تأخير لن يكون في صالح المسلسل رغم أن المخرج والمنتج طلبا منها الراحة، موضحة «كان مشهداً مهماً رغم أنه صامت، لكنه يحمل في طياته مشاهد غضب وانفعال، ورغم أنه لم يُطلب مني كسر الزجاج وكان ممكن أمسك حاجة أضرب بها الزجاج، لكن ماحستش بنفسي، لقيتني بكسره بإيدي ورغم نزول الدم كملت المشهد للآخر»، وأضافت «كملت لحد ما الألم زاد ومبقتش عارفة أطبق إيدي وصوابعي، قولتلهم تعبانة ورحت المستشفى وأنا اندمجت في المشهد والانفعال ومحستش بنفسي وأخدت 9 غرز بشكل تجميلي».