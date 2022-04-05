لوح الشيخ عادل الكلباني بمقاضاة القائمين على برنامج «ستوديو 22» الذي يعرض في قناة MBC، على خلفية تقليدهم له في الحلقة التي عرضت مساء أمس الأول (الأحد).وقال الكلباني في لقائه مع المذيع علي العلياني في برنامج «مراحل»: «هناك فرق بين السخرية والاستهزاء والإسقاط، وما قاموا بتقديمه في هذا العمل عنه لا يرضينا، ولم يكن في سياق فني يستحق أن نتقبله»، وما يجعله يعتقد أن الموضوع ربما يصل إلى القضاء، على حد قوله.وأضاف: ما قام بتقديمه هو إعلان يخدم مصلحة الوطن ويصب في صالحه، لذا من غير المحبب أن يتم الاستهزاء والسخرية من ذلك الأمر، خصوصاً أنه عمل ذو منفعة للبلاد والعباد.وكان برنامج «ستوديو 22» قدم فقرة تقليد عن الشيخ الكلباني، وهي إحدى الفقرات التي استحدثها البرنامج في تقليد مشاهير «السوشال ميديا».