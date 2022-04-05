رد الفنان أحمد داود على النجمة نيللي كريم، بعدما طلبت مساعدة بشكل طريف في حل أزمتها في مسلسل «فاتن أمل حربي»، حيث علق داود بخفة ظل علي بوست نيللي «تعاليلي بكرة الساعة 4 اللوكيشن.. أقصد المكتب.. المحامى آدم منصور»، وذلك في إشارة للشخصية التي يجسدها ضمن أحداث مسلسل «سوتس».وبدأت الحكاية بعد دخول أزمة «فاتن أمل حربي» والتي تقوم بدورها نيللي كريم إلى نطاق القضايا، حيث طالبت نيللي أبطال مسلسل «suits سوتس»، الذين يعملون في مجال المحاماة وعلي رأسهم النجم آسر ياسين بحل أزمة «فاتن أمل حربي»، وكتبت نيللي في تغريدة طريفة من خلال حسابها علي تويتر، «هل ممكن الشباب الجامد اللي في مسلسل suits يحلو مشكلة فاتن ويجيبو حقها من سيف الدندراوي؟».وصدمات عديدة تلقتها النجمة نيللي كريم ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل «فاتن أمل حربي»، المذاع على قناة cbc، حيث شهدت الحلقة تعرضها لعنف أثناء زواجها بمشاهد فلاش باك، كما أنها تعرضت لسرقة عفش المنزل من طليقها الذي يجسده «شريف سلامة» والذي حاول إذلالها طوال الحلقة، كما أنه تسبب في حبسها بالقسم لمدة يوم، ورغم تنازله عن المحضر إلا أن نهاية الحلقة حملت مفاجأة صادمة.وبدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل «فاتن أمل حربي» للنجمة نيللي كريم، المذاع على قناة Cbc، بمقدمة قبل التتر بمشاهد فلاش باك، والتي تناولت حضور «سيف» شريف سلامة للمنز ليجد زوجته «فاتن» نيللي كريم تواصل تحضير الطعام بالمطبخ.وبمجرد رؤية «سيف» نافذة المطبخ مفتوحة يقوم مسرعًا بإغلاقها وحاولت «فاتن الاعتراض» ولكنه أبدى غضبه، معللاً السبب بأن من المحتمل أن ينظر إليها الجيران.