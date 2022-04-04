تصدر مسلسل «العاصوف» المارثون الرمضاني لجذب المشاهد لأحداثه المشوقة، ما جعله يتصدر «الترند» في مواقع التواصل الاجتماعي، إذ سلط الضوء على منعطف درامي ذي أهمية قصوى خلال فترة زمنية معينة، وهي الفكرة التي انتشرت وقتها من خلال جمع التبرعات للجهات الخارجية تحت ذريعة الجهاد.ويحمل الموسم الثالث من «العاصوف» تطوراً لافتاً في بنية الأحداث وتسارعها، لاسيما وأن المرحلة الزمنية التي يتطرق إليها العمل تحمل أهمية كبيرة من الجوانب السياسية والاجتماعية والحضارية والفكرية، وانعكاسات ذلك على المنطقة بأسرها. هكذا، يختصر النجم ناصر القصبي أحداث الحلقات الجديدة من الدراما الاجتماعية في «العاصوف» في موسمه الثالث.المسلسل بطولة: ناصر القصبي، عبدالإله السناني، حبيب الحبيب، ريم عبدالله، ليلى السلمان، عبدالعزيز سكيرين، ريماس منصور، زارا البلوشي، وإخراج المثنى صبح.