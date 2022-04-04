تدور أحداث مسلسل «مكتوب عليا» في إطار كوميدي حول «جلال» الذي يعمل مدرس موسيقى، ويصادف رجلاً يضع على يده مادة سحرية تجعله يعرف ما سيحدث في حياته مسبقا من خلال كتابة الأحداث على يده قبل حدوثها.المسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة: أكرم حسني، وأيتن عامر، وعمرو عبدالجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وأسامة عبدالله، ومحمد طعيمة.وقالت الفنانة أيتن عامر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: «أنا مبسوطة.. ألف حمد وشكر ليك يا رب على جبر الخاطر ورزقك ليا بنعمة القبول»، وتجسد ابنة خالة «جلال» (أكرم حسني)، إذ تحبه وتحاول لفت نظره إليها ولكنه يصدها.