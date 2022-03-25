في التحضيرات لإطلالة ليلة الزفاف، تنشغل العروس بتجهيز حقيبتها الخاصة التي يجب أن تحتوي على حزمة من الضروريات والمطلوبات التي لا غنى عنها، ومن الضروريات الخمس في حقيبة ليلة العمر أحمر الشفاه: يجب على العروس التأكد من حصولها على نفس درجة أحمر الشفاه الذي وضعته لها خبيرة التجميل، حتى تتمكن من تعديل مكياجها بين فترة وأخرى. العطر: ينبغي حمل عطرك المميز الخاص بليلة زفافك في حقيبتك حتى تتمكني من وضعه. غسول الفم: يجب الاهتمام برائحة الفم أيضاً، لذلك ننصح باستخدام غسول الفم بعد الأكل أو الشرب. ورق امتصاص دهون الوجه: تحتاجين لهذه النوعية من ورق امتصاص الدهون للحفاظ على مكياجك لأطول فترة ممكنة. خيط وإبرة: لا تخلو المناسبات من بعض الحوادث المؤسفة مثل تمزق فستانك، لذلك حضري نفسك بحمل الخيط والإبرة.