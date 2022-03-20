ألغى النجم كاظم الساهر حفلاته الغنائية كافة، التي كان من المقرر أن يحييها في جولته الغنائية في أمريكا وكندا، حيث كان عددها 8 حفلات، أحيا منها حفلتين وتبقت 6 حفلات أخرى. ويعود سبب إلغاء الحفلات لوفاة زوجته الأولى عروبة الساهر أم ولديه، على أن يتم تحديد موعد جديد لاحقا.وكان الفنان العراقى كاظم الساهر أعلن وفاة زوجته عروبة الساهر، أم ولديه وسام وعمر، وكتب كاظم عبر صفحته على فيسبوك: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. السيدة عروبة الساهر، والدة أولادي وسام وعمر فى ذمة الله.. الفاتحة».تزوج الفنان كاظم الساهر من ابنة عمه وكان عمره 19 عاما، وانفصل عنها بعد 3 سنوات فقط، ولديه منها ولدان هما وسام وعمر.كان المطرب كاظم الساهر قد ظهر خلال حفلته الغنائية الأخيرة في مدينة هيوستن الأمريكية، وهو يغني مع حفيدتيه سناء وآية من ابنه الأكبر وسام، حيث قام كاظم الساهر بالجلوس على كرسي، وضم حفيدتيه إليه وردد معهما كلمات أغنيته الشهيرة عيد العشاق، وسط تفاعل كبير من جمهوره، حيث تغني الحفيدة برفقة جدها للمرة الأولى. وكان قد كشف النجم كاظم الساهر أن أولى حفلاته الغنائية فى عيد الفطر المقبل في أبوظبي يوم 4 مايو، وقال كاظم الساهر: «جمهوري العزيز يسعدني الإعلان عن حفلي في عيد الفطر ضمن «ليالي ياس» في الاتحاد أرينا أبوظبي».