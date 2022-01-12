خرج مئات الأشخاص أمس الأول لتشييع أشهر نجوم الجماعات المناهضة للقاحات في فرنسا، وهما التوأمان الإعلاميان إيغور وزغريشكا بوغدانوف، اللذان توفيا خلال أسبوع واحد عن 72 عاماً، بعد رفضهما الخضوع للقاحات المضادة لمرض كوفيد-19. وكان التوأمان إيغور وغريشكا حققا شهرة واسعة خلال ثمانيانات القرن الماضي، بعدما برزا كمقدميْ أشهر برنامج علمي «الزمن المجهول» على شاشة التلفزيون الفرنسي . وقالت مطلقة أحدهما خلال مراسم تشييعهما إن وفاتهما المتزامنة تعني أنهما كان لا يمكن فصلهما بسهولة طوال حياتهما. وزعم التوأمان بوغدانوف أن لهما الفضل في اختراع العملة الافتراضية. ورافقت تلك المزاعم إشاعات تدعي أنهما يتحكمان في سوق العملة الافتراضية. ودأب التوأمان على نفي خضوعهما لسلسلة من جراحات التجميل التي جعلتهما يحافظان على نضارة بشرتيهما على رغم تقدم عمريهما. وسيدفن جثمانا التوأمين اليوم (الأربعاء) في قرية سانت لاري جنوب غرب فرنسا. وولد التوأمان بوغدانوف في عام 1949، في قلعة غاسكون. وقد درسا الرياضيات التطبيقية في معهد العلوم السياسية، وكلية الدراسات التطبيقية العليا في باريس.