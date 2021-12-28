يشهد سائرُ أقطار العالم ارتفاعاً غير مسبوق في الإصابات الجديدة بفايروس كورونا الجديد، خصوصاً سلالة أوميكرون، التي نجحت في إقصاء سلالة دلتا من المشهد الوبائي العالمي، في أقل من شهر من ظهورها. ومن المفارقات المؤلمة أن الصور المؤلمة التي لازمت نهاية السنة الأولى من وباء كوفيد-19 عادت بشكل أو آخر لتزحم الشاشات والصفَحَات الأُوَل؛ خصوصاً منذ مرابض الطائرات في المطارات الأمريكية الكبيرة، وهي تغصُّ بالطائرات، بعدما تسببت موجة أوميكرون الحالية في إلغاء أكثر من 8 آلاف رحلة جوية في أنحاء المعمورة خلال نهاية الأسبوع التي صادفت عيد الميلاد. وفي المقابل فإن الناس يرفضون الاستسلام، مهما كان حجم النازلة التي تعصف بالعالم منذ نهاية 2019. فقد تجاسر البريطانيون الأحد على الصقيع والثلج ليقفوا في طوابير طويلة، منذ السادسة صباحاً، ليقتنصوا البضائع المخفضة، خلال التخفيضات (الأوكازيون) الذي يقام عادة في اليوم التالي لعيد الميلاد. غير أن الجهات التجارية في بريطانيا أكدت أن أوميكرون نجحت في إحداث هبوط كبير في عدد المتبضعين هذه المرة.المشكلة أن عطلة عيد الميلاد، التي تتمدد بعطلة رأس السنة الجديدة، تتسببان عادة في تأخر وصول البيانات الرسمية في شأن عدد الإصابات الجديدة والوفيات. وسجلت دول العالم في 25 ديسمبر الجاري 740240 حالة جديدة، نجمت عنها 6379 وفاة إضافية. وكالعادة فإن الولايات المتحدة تصدرت الدول الأشد ضرراً، بتسجيلها 214499 إصابة جديدة، و1328 وفاة إضافية. أما في اليوم التالي لعيد الميلاد (26 ديسمبر)، فقد سجلت أمريكا 181948 حالة جديدة. وهكذا تجاوز العدد التراكمي لإصاباتها منذ بدء نازلة كورونا 53.22 مليون إصابة. وذكرت شبكة «سي ان ان» أمس أن عدد إصابات أمريكا بسلالة أوميكرون تجاوز العدد اليومي للإصابات بسلالة دلتا. وألغت الخطوط الأمريكية للطيران أكثر من 2800 رحلة خلال عطلة نهاية الأسبوع، من جراء نقص عدد الموظفين والأطقم الجوية، تحت وطأة الإصابة والعزل الصحي.وفي بريطانيا لم تقدم الحكومة أي بيانات صحية عن يومي 25 و26 الجاري. وقالت إنها لن تتمكن من تقديم بيانات صحية خلال الفترة من 1 إلى 3 يناير 2022، بسبب موسم العطلات. غير أن الأرقام القياسية التي سجلتها المملكة المتحدة عشية عيد الميلاد (122186 إصابة في 24 ديسمبر) ارتقت بالعدد التراكمي لإصاباتها إلى 11.89 مليون إصابة. وتحدثت صحف لندن أمس عن تحذيرات المعلمين ومسؤولين في وزارة التعليم البريطانية من أنهم قد يضطرون إلى إعطاء الأولوية للطلاب الجالسين لامتحانات الانتقال من مرحلة تعليمية لأخرى، فيما سيكون نصيب بقية الطلاب العودة للتعلم من بُعد.وأمكن رصد تطورات الأزمة الوبائية في أرجاء العالم أمس (الإثنين) على النحو الآتي:• أعلنت أستراليا أمس (الإثنين) تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهي أكبر زيادة منذ اندلاع نازلة كورونا. وأوضحت أن مقاطعة نيو ساوث ويلز (عاصمتها سيدني) سجلت 6324 حالة جديدة. كما أعلنت المقاطعة أمس تسجيل أول وفاة لمصاب بأوميكرون، وهو ثمانيني أصيب بالفايروس على رغم تحصينه بجرعتين من لقاح كوفيد-19. أما مقاطعة فكتوريا فسجلت أمس 1999 إصابة جديدة. وتضاعف عدد الحالات الجديد في المقاطعات الأسترالية الأخرى، التي فتحت حدودها أخيراً. ومنها مقاطعة كوينزلاند (784 إصابة جديدة)، وجنوب أستراليا (842 حالة جديدة).• ذُكر في الهند أمس أن الإصابات الجديدة سجلت زيادة نسبتها 5% في ولايات دلهي، وهاريانا، وجارخند، ومهاراشترا، وأوتار براديش، ووأوتارخند. وأشارت أرقام رسمية أمس إلى أن الهند ظلت تسجل إصابات جديدة يومياً بمعدل 6531 حالة، و315 وفاة إضافية.• سجلت ولاية نيويورك عشية عيد الميلاد أكبر عدد من الإصابات في تاريخ أزمتها الصحية الراهنة. وبلغ العدد 49708 إصابات جديدة، بحسب حاكمة نيويورك كاثرين هوشل. غير أن التأخير المعتاد خلال يوم عطلة الميلاد أدى إلى تأكيد 36454 إصابة جديدة فقط في 25 الجاري.• قالت الحكومة الكندية أمس إن عدد الإصابات الجديدة في أونتاريو خلال يوم عيد الميلاد بلغ 10412 حالة، بحسب وزيرة الصحة الكندية كريستين إيلويت. وهي المرة الأولى التي تسجل فيها أكبر مقاطعات كندا من حيث الكثافة السكانية أكثر من 19 ألف إصابة في يوم واحد.• في جنوب أفريقيا، التي كانت بدأت تشهد هبوطاً في عدد الحالات الجديدة، ما أثار تفاؤلاً بانتهاء الموجة الفايروسية الراهنة هناك؛ عادت الإصابات بأوميكرون للارتفاع. فقد أشارت البيانات الحكومية إلى تسجيل 9114 حالة جديدة الأحد. كما ارتفعت نسبة النتائج الإيجابية للفحوص من 25.7% إلى 27.2% خلال الـ 24 ساعة الماضية.• أعلنت وكالة شينخوا الرسمية الصينية للأنباء أمس أن اكتشاف 155 حالة جديدة بمدينة تشيان بمحافظة شانشي أدى إلى ارتفاع العدد الكلي للإصابات هناك إلى 485 حالة منذ 9 الجاري.• لم تعلن فرنسا وإيطاليا أرقاماً جديدة بعد عيد الميلاد. وكانت فرنسا سجلت 104611 إصابة جديدة السبت، بعد 94124 حالة جديدة الجمعة. وسجلت إيطاليا السبت 54762 إصابة جديدة، و50599 حالة جديدة الجمعة الماضية.• أعلنت تركيا أمس أن سلالة أوميكرون غدت تمثل 10% من الإصابات في مدنها الكبرى.• ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية أمس أن الضرر الاقتصادي الذي تسبب فيه وباء كوفيد-19 أدخل مليون بريطاني في مستوى الفقر. ونسبت إلى معهد ليغاتوم قوله إن هذا العدد سيتضاءل بنحو 3 أرباع بحلول ربيع 2022. غير أن فرض مزيد من القيود الصحية خلال الأيام القادمة سيهدد الآمال بفكاك أولئك البريطانيين من براثن الفقر.• قررت الشرطة الهولندية تعزيز الحراسة على منزل وزير الصحة الهولندي هوغو دي يونغي، الذي تلقى تهديدات من المناهضين لتشديد الإجراءات الوقائية لدحر نازلة كورونا. وأشارت صحف هولندية أمس إلى أن الشرطة أقامت نقطة متنقلة لقواتها أمام منزل الوزير، ونصبت عدداً من كاميرات المراقبة هناك. وكانت هولندا فرضت الإغلاق الكامل على البلاد الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يستمر الإغلاق حتى 14 يناير القادم.• أعلنت أسكتلندا أن أكثر من ألف شرطي تغيبوا عن الخدمة بسبب الإصابة بالفايروس؛ فيما قالت الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا أمس إن 3285 من كوادرها الصحية متغيبون للسبب نفسه. وأضافت أن شخصاً من كل 10 أشخاص في لندن أصيب بالفايروس الأحد الماضي. وأعلنت مستشفيات لندن أمس أن عدد المتغيبين عن العمل بسبب الإصابة من كوادرها ارتفع الأسبوع الماضي بنسبة 122%.