أعلنت البرتغال تأكيد تشخيص 13 إصابة بسلالة أوميكرون الجديدة، وهم أعضاء فريق كرة قدم شاركوا في مباريات دولية مع منتخباتهم الوطنية. وقالت السلطات، إن الإصابات ظهرت وسط لاعبي نادي بيلينسيز (الإثنين)، إثر عودة المدافع كافو فيتي من جنوب أفريقيا، حيث خاض مباراة مع منتخب جنوب أفريقيا. واضطر نادي بيلينسيز إلى اللعب ضد فريق ناجي بنفيكا السبت الماضي بـ 9 لاعبين فقط، لأن بقية لاعبيه كانوا في العزل الصحي. ومع بداية الشوط الثاني من المباراة عاد للملعب 7 لاعبين منهم فقط. وانخفض العدد إلى 6 لاعبين بعد إصابة السابع في الملعب. واضطر الحكم إلى إلغاء المباراة بعد دقيقتين فقط من الشوط الثاني، وكانت نتيجتها 7 أهداف نظيفة لبنفيكا. وأنحى الناديان باللائمة على المسؤولين الصحيين البرتغاليين، ومسؤولي اتحاد الكرة للسماح بإقامة المباراة أصلاً. وقال متحدث باسم نادي بيلينسيز أمس، إن معظم لاعبي الفريق في عزل صحي بانتظار نتائج الفحوص. وأضاف أن 44 شخصاً من اللاعبين والإداريين والموظفين في حال عزل صحي. وزاد أن نحو لاعبين أو ثلاثة لديهم أعراض الإصابة، لكن البقية ليست لديهم أي أعراض. وأعلن المدير العام لوزارة الصحة البرتغالي غراتسا فريتاس أن جميع لاعبي نادي بنفيكا سيتم إخضاعهم للفحص.