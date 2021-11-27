تشهد الواجهة البحرية لشاطئ جدة مبادرة اجتماعية عن البيئة بعنوان «جدة تستاهل»، (السبت)، دعماً لمفهوم نشر ثقافة الوعي البيئي بما يحقق «رؤية 2030» في التنمية المستدامة، ومستويات متقدمة لآفاق جديدة.المبادرة ينظمها «مداد فن» بالشراكة مع أمانة محافظة جدة وعدة جهات رسمية وخاصة وجمعيات تطوعية وعدد من الفنانين التشكيليين الذين يشاركون بأعمالهم ولوحاتهم الفنية.