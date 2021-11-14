قررت سنغافورة مواجهة إعراض بعض سكانها عن الخضوع للقاحات كوفيد-19 بطريقة فريدة! فقد أعلن وزير الصحة السنغافوري أونغ يي كونغ أن أي شخص اختار ألا يخضع للتطعيم عليه أن يتحمل على نفقته تكاليف العلاج إذا أصيب. وأضاف أن التكلفة تصل إلى 18 ألف دولار. وظلت حكومة سنغافورة تتحمل كلفة علاج المصابين بالوباء منذ اندلاعه. لكنها قررت أن يتحمل من رفض التطعيم فاتورة علاجه اعتباراً من 8 ديسمبر القادم. وتقول وزارة الصحة السنغافورية إن الشخص من هذه الفئة إذا أصيب وتطلب الأمر علاجه في وحدة العناية المكثفة، تصل كلفة العلاج إلى ما يعادل 18.460 دولاراً في المتوسط. وعلى رغم أن سنغافورة نجحت في تطعيم 85% من سكانها؛ إلا أن الحكومة تقول إن القلة التي ترفض التطعيم تمثل غالبية من يحتاجون إلى علاجهم في وحدات العناية المكثفة، فيتسببون في هدر كبير للموارد الصحية للبلاد. وتشمل الإجراءات السنغافورية لمحاصرة المُعرِضين عن اللقاح منعهم من دخول المجمعات التسوقية، والمطاعم، والمناطق السياحية. واعتباراً من مطلع 2022 سيقتصر السماح بدخول أماكن العمل على المحصنين وحدهم. وسيكون على أي موظف يرفض التطعيم أن يتحمل على نفقته الخاصة كلفة إجراء فحص يومي ليتمكن من دخول مكان عمله.