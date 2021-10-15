بصفتها مضيفة لبرنامج تلفزيوني شهير أثارت «كيم كارداشيان» ضحك الوسط الإعلامي بمجرد افتتاحيتها المميزة، وظهرت نجمة تلفزيون الواقع بإطلالات عدة خلال الحلقة، إذ وصلت النجمة الأنيقة إلى مبنى القناة مرتدية معطفاً طويلاً وردي اللون من Balenciaga يمثل الدمج الجريء للقطع الفنية والرياضية من تصميم ديمنا غفاساليا، وقامت بإقرانها بأحذية فضية مدببة، وحقيبة يد لامعة، وظلال مكتنزة، وأقراط كبيرة متدلية لإضفاء لمسة من التألق.وأطلت كارديشان في بداية الحلقة ببدلة قطيفة باللون الوردي الفاتح من Balenciaga التي غطتها بالكامل من الياقة المدورة وصولاً إلى الكعب، لكن هذا لم يكن الزي الوحيد الذي ارتدته في ذلك اليوم. إذ ارتدت كارداشيان 3 أزياء من الماركة التي أثبتت أن علاقة حبها المستمرة لدار الأزياء الفرنسية لن تذهب إلى أي مكان قريباً.