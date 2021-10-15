الشقيقتان، دينا ونورة، عشقتا تصميم الأزياء و‏شقتا طريقهما ‏‏لصنع علامة تجارية ‏تعبر عن شغفهما، تخرجتا من الجامعة وبدأتا في مشروعهما في تصميم العباءات على نفقتهما الخاصة في عام 2018، وفي الانطلاقة بدأتا بمعارض عدة شاركتا فيها ‏وفوجئتا ‏بالإقبال الكبير على تصاميمهما ما دفعهما لإنشاء العلامة التجارية (ND) الحرفين الأوليين من اسميهما.«دينا» تتحدث عن أبرز السمات في شخصياتهما التي كان لها تأثير على توجههما لمجال الأزياء، فقول: «نملك أنا واختي طموحاً عالياً وشغفاً ومثابرة، ونهتم بالاطلاع على كل جديد، نحن منفتحتين للاستماع لآراء الناس حتى وإن كان انتقادهم سلبياً لقناعتنا أن الانتقاد يفيدنا ويحسن من مستوانا في مجال تصميم العباءات».وتلتقط نورة طرف الحديث وتواصل عن السبب الرئيسي الذي دفعهما لاختيار فن تصميم العباءات وإقبال النواعم على منتجهما، إذ يتكرر دائما سؤال الناس عن عباءاتنا، ‏والخامات المستخدمة فيها، ‏ويعود ذلك‏ لإعجابهم بالتصاميم المميزة التي تجسد شخصياتنا، ‏كما أن الساحة السعودية لتصميم الأزياء مليئة بالمبدعات اللاتي يحفزننا للدخول والمنافسة.وأشارت المصممتان السعوديتان إلى أن اختيارهما للخامات المستخدمة يعتمد أولاً على الموضة الدارجة في العالم في كل موسم، ويحرصن على متابعة أخبار الموضة أولاً بأول لمواكبتها، «من المهم استغلال الموضة العالمية وتحويرها لما يناسب ستايل الفتاة السعودية ومعاييرها»وترى الشقيقتان أن تمكين المرأة رائدة أعمال في السعودية خلق فرصاً وظيفية للسعوديات عموماً ما مكنهن من المساهمة في نماء الاقتصاد.