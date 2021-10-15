عملية قص الجفون هي جراحة يتم إجراؤها لاستعادة الشكل القديم الجذاب لمنطقة غطاء العين التي تظهر فيها علامات الشيخوخة ببطء مع تقدم العمر؛ لهذا تزداد الحاجة لإجراء عملية شد الجفون.وتتجه عرائس 2021 إلى الخضوع لهذا الإجراء الذي يتم بعمل شق بسيط في عمليات رفع الجفون، فلا تظهر ندبة أو آثار مرئية بعد الجراحة، وتظهر نتائج عملية تجميل الجفون بعد شهر من تاريخ العملية بنسبة نجاح 80% وبعد تمام السنة يكون شكل الجفون قد اكتمل.