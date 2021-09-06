أضحت إصابات كوفيد-19 حول العالم تزداد بواقع مليون إصابة كل يومين. وأحياناً يوم ونصف اليوم فقط! ويزداد البؤس الصحي في أكبر الدول التي تعاني من الموجة الراهنة من تفشي سلالة دلتا. ودخلت في المشهد سلالة «مو» الجديدة بقوة. في الولايات المتحدة تتفاقم قتامة الأزمة الوبائية. فمع اقتراب الاحتفال بيوم العمال؛ بدأ كوفيد-19 يسجل ارتفاعات قياسية، إلى درجة أنها تفوق 4 أضعاف ما كانت عليه في الولايات المتحدة قبل سنة، على رغم التوسع الكبير في تطعيم سكان أمريكا. فقد بلغ المتوسط اليومي للإصابات خلال الأسبوع الماضي 163 ألفاً يومياً. والواقع أن أمريكا سجلت أمس الأول (4 سبتمبر الجاري) 160901 إصابة جديدة؛ رافقتها 1544 وفاة، بحسب مؤشر صحيفة «نيويورك تايمز» أمس. كما تضاعف عدد حالات التنويم بالمشافي من جراء الإصابة بكوفيد-19. وارتفعت نسبتها 80% عما كانت عليه في مثل هذا الوقت من السنة الماضية. وذلك على رغم أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن 62% من سكان أمريكا تم تطعيمهم بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المناوئة للوباء. وتقول إحصاءات المراكز الأمريكية للحد من الأمراض ومكافحتها إن 53% من الأمريكيين تم تحصينهم بالكامل، أي بجرعتي اللقاح. ولا يبدو أن التطعيم نجح في خفض عدد الوفيات وحالات التنويم. لكن المراكز الأمريكية للحد من الأمراض تقول إن ثمة ضوءاً في نهاية النفق. وزادت أن الموجة الفايروسية الراهنة قد تكون في طريقها إلى الانحسار؛ إذ إن أكثر من 80% من الأمريكيين إما تم تحصينهم باللقاحات، أو تعافوا من إصابتهم بالفايروس، ما يتيح لهم مناعة طبيعية، ولو إلى حين. وإذا كان ذلك يعني أن هزيمة محققة توشك على اللحاق بسلالة دلتا المتحورة وراثياً، التي تستغرق نحو 99% من الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة؛ فإن القلق بدأ يتنامى من هجمة تقودها سلالة «مو» المتحورة، التي بدأت تهيمن على الإصابات في لوس أنجليس، وميامي بفلوريدا. وأشارت منظمة الصحة العالمية في نشرتها الخاصة بوضع الوباء العالمي أمس إلى أن سلالة «مو» -وترجع التسمية إلى الأبجدية اليونانية- لديها تحورات وراثية تدل على أنها قادرة على تفادي مفعول اللقاحات. وقالت السلطات الصحية في لوس أنجليس، بولاية كاليفورنيا، الليل قبل الماضي إنها أكدت تشخيص إصابة 167 شخصاً بسلالة «مو»، خلال الفترة من 19 يونيو إلى 21 أغسطس الماضي. وقال كبير استشاريي مكافحة الأمراض المُعدية الأمريكي الدكتور أنطوني فوتشي أمس الأول إن سلالة «مو» قادرة على تفادي نوع معين من الأجسام المضادة، ليست الأجسام المضادة الأحادية وحدها، بل الأجسام المضادة التي تولّدها لقاحات كوفيد-19. لكنه أقرّ بأنه لا توجد حتى الآن بيانات إكلينيكية كافية بشأن هذه السلالة، وأثارت أنباء اكتشاف وجود «مو» في فلوريدا قلقاً متعاظماً، إذ إن فلوريدا تمثل خُمس عدد الإصابات الجديدة والوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتحدة. وفيما أعلنت الهند أمس (الأحد) أنها سجلت 42766 إصابة جديدة، و308 وفيات إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية؛ قالت بريطانيا أمس إن عدد إصاباتها الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 37578 حالة جديدة. وكانت وزارة الصحة البريطانية أعلنت السبت أنها رصدت 32406 إصابات جديدة. كما ارتفع عدد المنومين بكوفيد-19 في المشافي من 969 إلى 985 شخصاً. ويعد هذا الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة الأكبر منذ 22 أغسطس الماضي. لكن السلطات الصحية أعربت عن ارتياحها للانخفاض الملموس في عدد الوفيات بكوفيد-19 من 133 وفاة السبت الماضي إلى 120 وفاة أمس الأول.وكان الوضع في أستراليا أشد تفاقماً؛ على رغم أن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بشّر شعبه بأن عليهم أن يبدأوا الاستعداد لوضع خططهم للاحتفال بأعياد الميلاد عند نهاية السنة. فقد أعلنت الحكومة الأسترالية أمس (الأحد) تسجيل 1684 إصابة جديدة بسلالة دلتا. وقالت سلطات مقاطعة نيو ساوث ويلز (عاصمتها سيدني) أمس إنها سجلت 1485 حالة جديدة، و3 وفيات؛ فيما أعلنت مقاطعة فيكتوريا -التي يعيش سكانها البالغ عددهم 15 مليوناً قيد الإغلاق التام- إنه سجلت الأحد 183 إصابة جديدة. وذكرت حكومة مقاطعة كوينزلاند أنها رصدت إصابة جديدة وحيدة.• أعلنت الحكومة اليابانية أمس أنها ستبدأ في ديسمبر 2021 إصدار شهادات تطعيم إلكترونية لمواطنيها، من خلال الهواتف النقالة.• ذكرت السلطات البرازيلية أمس أنها سجلت 21804 إصابات جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، رافقتها 692 وفاة إضافية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 583362 وفاة.• أعلنت المكسيك الليل قبل الماضي أنها سجلت 15586 حالة جديدة السبت؛ رافقتها 647 وفاة إضافية؛ ليصل العدد الإجمالي للوفيات هناك إلى 262868 وفاة.• قالت السلطات الأمريكية أمس الأول إن كوفيد-19 استنزف 48% من الطاقة الاستيعابية لوحدات العناية المكثفة لمشافي بعض الأرجاء الأمريكية خلال الأسبوع المنتهي الثلاثاء الماضي.