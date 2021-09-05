أُعلن في العاصمة الكورية الجنوبية سول أمس الأول، تأكد إصابة خمسة من أعضاء فريق إنهايبن الغنائي الكوري الجنوبي بفايروس كوفيد-19. وتضم هذه الفرقة سبعة من الشبان الذكور. وزاد النبأ الضغوط على الحكومة الكورية التي اتهمت بالتباطؤ في حملة تطعيم البالغين، حتى الأسبوع الماضي، حين أعلنت فتح باب التطعيم بلقاحات كوفيد-19 لجميع البالغين في البلاد. ولم تقم كوريا حتى الآن بتطعيم أكثر من 31% من سكانها. وتقول سول إن الطلب على مواعيد التطعيم مرتفع جداً؛ إذ إن 83% من الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً يتصلون لحجز موعد للحصول على اللقاح. وأعرب عشاق فريق إنهايبن عن خشيتهم من أن تؤدي إصابة أعضاء الفريق الخمسة إلى تأخير صدور ألبومهم الموسيقي الثالث، الذي يتوقع صدوره خلال الأيام القادمة. غير أن إعلان إصابة المطربين الخمسة حملت عشاقهم على استخدام منابر التواصل الاجتماعي لحض الآخرين على التعجيل بالحصول على اللقاح. ونجح فريق إنهايبن في حصد أكثر من 3.9 مليون متابع على موقع يوتيوب، و4.6 مليون مستمع على خدمة «سبوتيفاي». وبيع أكثر من نصف مليون من الألبوم الثاني لفريق إنهايبن في أقل من أسبوع، عند إطلاقه في أبريل الماضي. وأعلن وكلاء الفريق أن أعضاءه يتم فحصهم مرتين يومياً، وتتم مراقبتهم طبياً على مدار ساعات اليوم.