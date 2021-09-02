أدت معاودة فتح الأنشطة الاقتصادية، وندرة الأيدي العاملة في الولايات المتحدة إلى ارتفاع كبير جداً في أجور ممرضات «سد الطلب»، اللاتي يعملن بالقطعة، ويسافرن لتلبية هذه التعاقدات من ولاية إلى ولاية، إلى درجة أن الواحدة منهن أضحى أجرها يصل إلى 8000 دولار في الأسبوع! وطبقاً لأرقام شركة سيمبليفاي، المتخصصة في توفير موظفي الرعاية الصحية، إن هناك أكثر من 30000 وظيفة شاغرة لممرضين وممرضات في أنحاء الولايات المتحدة، بارتفاع نسبته 30% عما كان عليه الوضع في الشتاء الماضي. وأشارت الشركة إلى أن أجور ممرضات «سد الطلب» ارتفعت إلى 8000 دولار أسبوعياً للعقد الذي تصل مدته إلى ثلاثة أشهر. وكانت فترة الوباء العالمي المستمر منذ سنة ونصف السنة أدت إلى ارتفاع مستمر في الطلب على خدمات التمريض. لكنه بلغ ذروته خلال الفترة الحالية، بسبب اشتداد الهجمة التي تشنها سلالة دلتا المتحورة وراثياً على أرجاء الولايات المتحدة. وأدت الضغوط العملية الناجمة عن امتلاء المستشفيات بمرضى كوفيد-19 إلى حمل عدد كبير من الممرضين والممرضات إلى الاستقالة من وظائفهم، ليهجروا المهنة نهائياً. واضطرت المستشفيات في أتون الجائحة إلى الاعتماد على كوادر «سد الطلب» لتسيير أشغالها الصحية. وتقول شركة سيمبليفاي: إن ممرضات «سد الطلب»، اللاتي يرفضن الارتباط بوظيفة دائمة، ويشترطن العمل بعقود قصيرة المدة، يمثلن في العادة 3% - 4% من الكوادر الصحية العاملة في المستشفيات. لكن تلك النسبة ارتفعت حالياً الى ما يراوح بين 8% و10%.وأضافت الشركة أن أجور ممرضات «سد الطلب» ارتفعت 40% خلال أغسطس الماضي، عما كانت عليه قبل عام. وقفزت الأجور بالنسبة الى ممرضات «سد الطلب» المتخصصات في عمل وحدات العناية المكثفة بنسبة وصلت إلى 60%. وأشارت إلى أن الولايات الأمريكية الأكثر استعانة بممرضات «سد الطلب» هي فلوريدا، وتكساس، وكاليفورنيا. وفضلاً عن ذلك فإن الشركات التي تعمل في مجال توفير موظفي الخدمات الصحية تحقق هي الأخرى أرباحاً كبيرة من هذا العمل. فقد حققت شركة ايه ام ان لخدمات الرعاية الصحية، التي تعتبر ثاني أكبر شركة في هذا المجال في الولايات المتحدة، ارتفاعاً في أرباحها بلغ 40% خلال الربع الثاني من 2021، مقارنة بالربع الثاني من 2020. وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة سوزان سالكا، في محادثة مع المستثمرين، إن الطلب على ممرضات «سد الطلب» تضاعف في يوليو عما كان عليه خلال الفترة من إبريل إلى يونيو الماضي.15 % الحاجة لـ «سد الطلب» في «الطوارئ»يقول الخبراء في إدارة المشافي إن جزءاً كبيراً من الطلب على ممرضات «سد الطلب» يأتي من وحدات العناية المكثفة. وذكرت شركة سيمليفاي، إن الطلب على الممرضات المتخصصات في عمل أقسام الطوارئ بلغت نسبته قبل ستة أشهر 5% من مجمل التعاقد مع ممرضات «سد الطلب». لكنه ارتفع أخيراً إلى أكثر من 15%. ويضيفون أن ذلك الارتفاع لا يعزى إلى تسارع تفشي سلالة دلتا المتحورة وراثياً وحدها؛ إذ إن معظم المستشفيات لديها قائمة طويلة مما يعرف بـ «الجراحات الباردة» المؤجلة بسبب الوباء. وقد يستغرق القيام بتلك الجراحات نحو 18 شهراً على الأقل.ويضاف إلى ذلك ما ترتب على إعصار إيدا، الذي اجتاح ولاية لويزيانا أخيراً. ويتوقع أن يشهد الطلب على ممرضات «سد الطلب»، ارتفاعاً كبيراً جداً في مدينة لويزيانا، التي تعاني أصلاً من ارتفاع عدد مرضى كوفيد-19. وعادة ما تقوم المشافي هناك قبل مجيء الإعصار بتخريج أكبر عدد ممكن من المرضى. لكن ذلك مستحيل بالنسبة إلى مرضى كوفيد الذين تفيض بهم عنابرها.