اضطر رئيس الوزراء الماليزي الجديد إسماعيل صبري يعقوب أمس الأول، الى عدم حضور جلسة أداء القسم مع وزراء حكومته الجديدة، إثر مخالطته مصاباً بفايروس كوفيد-19، ما ألزمه بالعزل الصحي. وحضر يعقوب الاحتفال الرسمي أمس باليوم الوطني عبر تطبيقات التواصل المرئي. وكان يعقوب تولى منصبه في 21 أغسطس الماضي، إثر فشل الحكومة السابقة في معالجة الأزمة الصحية، التي شهدت ارتفاع الإصابات الجديدة الى ما لا يقل عن 20 ألف حالة يومياً منذ 5 أغسطس الماضي.وفي أدنبرة؛ كشفت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكلا ستيرغن أمس أنها غادرت معزلها الصحي، بعدما خضعت لفحص أثبت خلوها من الفايروس. وأشارت الى أن تطبيق الخدمة الصحية الوطنية أبلغها بضرورة العزل، بدعوى أنها خالطت شخصاً تأكدت إصابته بالفايروس. وأضافت أن مسؤولي التعقب والاتصال في الخدمة الصحية أبلغوها بأنها يلزم أن تعزل نفسها الى حين ظهور نتيجة فحص تخضع له. وقالت إنها حصلت على جرعتي اللقاح المضاد لكوفيد-19. ويقضي نظام الخدمة الصحية في المملكة المتحدة بأنه بالنسبة الى البالغين والأطفال المحصنين بجرعتي اللقاحات المتاحة يمكنهم تفادي العزل الصحي إذا لم تظهر عليهم أعراض الوباء، أو إذا خضعوا لفحص «بي سي آر»، وجاءت نتيجته سالبة. وأطلقت الوزيرة الأولى «تغريدة» جاء فيها: تغمرني السعادة إذ أعلن أن نتيجة الفحص الذي خضعت له جاءت سالبة. وأضافت: يضاف الى ذلك أنني حصلت على الجرعتين. وحصلت على الجرعة الثانية قبل أكثر من أسبوعين.. ويعني ذلك أنني لم أعد بحاجة للبقاء قيد العزل الصحي. وقالت ستيرغن، إنها ستخضع لسلسلة من الفحوص السريعة النتيجة، من باب الاحتياط. ولم يعرف أين ومتى خالطت الوزيرة الأولى مصابا بفايروس كورونا الجديد. غير أنها حضرت الخميس الماضي احتفال جامعة أدنبرة بتخريج دفعة جديدة من طلابها. كما زارت الأربعاء الماضي مستشفى اليوبيل الذهبي، برفقة وزير الصحة الأسكتلندي حمزة يوسف.