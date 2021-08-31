فيما أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أول إصابة لغزال بفايروس كورونا الجديد، موسِّعة بذلك قائمة الحيوانات التي ثبت أنها عرضة للإصابة بالوباء؛ انطلقت تحذيرات في أكثر من مكان في العالم من هجمات إرهابية تستهدف مرافق التطعيم ومنشآته الصحية. وكانت خدمة المخابرات الفيديرالية السويسرية حذرت أمس الأول من هجمات إرهابية محتملة على مرافق التطعيم بلقاحات كوفيد-19، بما في ذلك منشآت نقل وتصنيع اللقاحات، بحسب صحيفة (ان زد زد آم سونتاغ) السويسرية. وحذرت المتحدثة باسم جهاز المخابرات السويسري إيزابيل غرابر من أن الهجمات الإرهابية قد تستهدف الحشود الكبيرة في مراكز التطعيم، ولفت أنظار العالم من خلال التغطيات الصحفية التي سترافق تلك الهجمات. وذكرت الصحيفة أن الهجمات قد تشنها «جماعات جهادية». ويتولى الجيش السويسري تخزين اللقاحات في مستودعات سرية. ويقوم أفراده بنقلها إلى المراكز المخصصة للتطعيم. وفي سياق ذي صلة؛ نددت رئيسة حكومة مقاطعة نيو ساوث ويلز الأسترالية غلاديس بيرجيكليان أمس بقيام متظاهرين من مناهضي التدابير الوقائية ضد تفشي كوفيد-19 بحرق عيادة لفحوص كوفيد-19، وكتابة شعارات غير لائقة على جدران المنازل المحيطة بها، في حي سانت ماري الشمالي في الضاحية الغربية لمدينة سيدني. واعتبرت رئيسة الحكومة المحلية أن أولئك المحتجين أقلية فحسب.