‏فاجأت النجمة العالمية Rihanna ‏مصوري الباباراتزي ‏ونقاد عالم الأزياء عندما ظهرت في أحد متاجر السوبر ماركت العالمية، مرتدية جاكيت شانيل وجينز قوتشي، ‏وحصلت على ‏عدد كبير من الانتقادات سواء إيجابية أو سلبية، إذ إن البعض يرى أن الإطلالة متكلف لرحلة قصيرة إلى السوبر ماركت، بينما يرى البعض أنها استغلت القطع بشكل رائع لتظهر بلوك غير متكلف..‏ومن الغريب أن Rihanna ‏اختارت أن ترتدي حذاء أديداس رياضية وقبعة رياضية خضراء اللون، ‏بالتنسيق مع قلائد كلاسيكية من شانيل والتي لا تتوافق معها بشكل حسن.