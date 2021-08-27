‏تتجه عرائس هذا العام لاختيار إكسسوارات وبوكيهات الورد بالألوان الترابية ‏التي تتدرج ما بين البني والبيج والتان، ‏كما يعتمدن تدرجات الألوان الترابية لتنسيق ‏قاعة الزفاف بشكل كامل.وينصح الخبراء ‏باعتماد تلك الألوان وإضافة اللونين الذهبي أو النحاسي إليها ‏حيث تتوافق بشكل كبير مع البشرات الشرقية، ‏فالماكياج والإكسسوارات وحتى بوكس العروس يعتمد بشكل أساسي على ملاءمته للون البشرة.