تتجه عرائس هذا العام لاختيار إكسسوارات وبوكيهات الورد بالألوان الترابية التي تتدرج ما بين البني والبيج والتان، كما يعتمدن تدرجات الألوان الترابية لتنسيق قاعة الزفاف بشكل كامل.
وينصح الخبراء باعتماد تلك الألوان وإضافة اللونين الذهبي أو النحاسي إليها حيث تتوافق بشكل كبير مع البشرات الشرقية، فالماكياج والإكسسوارات وحتى بوكس العروس يعتمد بشكل أساسي على ملاءمته للون البشرة.
وينصح الخبراء باعتماد تلك الألوان وإضافة اللونين الذهبي أو النحاسي إليها حيث تتوافق بشكل كبير مع البشرات الشرقية، فالماكياج والإكسسوارات وحتى بوكس العروس يعتمد بشكل أساسي على ملاءمته للون البشرة.