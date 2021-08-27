أسماء الحارثي خبيرة تجميل بدأت العمل في ٢٠١٥ كشغف وهواية إلى أن وصلت للاحتراف، واهتمت أسماء بالمكياج والجمال منذ الصغر وتوجهت أولاً لليوتيوب لتعلم أسرار هذا الفن لتبدأ التطبيق على نفسها وعائلتها، وحرصت على تطوير ذاتها عن طريق الدورات عند أشهر خبراء وخبيرات التجميل، منهم خبيرة التجميل نورة بوعوض ومعصومة وزهرة الصالح وسامر خزامي وغيرهن..وعن أبرز «الترندز» في مكياج هذا العام تقول: إن الأبرز والأوسع انتشارا «الدبل لاينر» والعين المسحوبة مع تركيز الرموش على الطرف مايسمى بـ«الكات إيز»، بالإضافة للمكياج الذي يبرز جمال الملامح دون مبالغة وبطريقة جذابة، فالمكياج فن وجمال وليس طبقات من المنتجات، «عرائس هذا العام يملن للمكياج الناعم الفخم الذي يبرز جمالهن دون تكلف، والفستان والاكسسوارات مكمل اقتبس منها الدرجات المناسبة، وأهم نقطة وملمح هو لون بشرة العميلة والدرجات المناسبة لها»وتشير خبيرة التجميل أسماء الحارثي إلى أن ترطيب البشرة مهم قبل المكياج ويلي ذلك تصحيح الصبغات قبل الأساس، واختيار الدرجة المناسبة للون البشرة، فالتأسيس الصحيح واستخدام المنتجات الممتازة وإضافة مثبت المكياج بعد الانتهاء من اللوك.. أهم محاور التجميل.