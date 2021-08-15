أعلنت مديرة المراكز الأمريكية للحد من الأمراض ومكافحتها الدكتورة روتشيا فلينسكي أمس الأول، أن الأطفال الذين يصابون بما يعرف بمرض «كوفيد المزمن» يمكن أن يعانوا من شعور متكرر بالتعب الشديد، ونوبات الصداع. وأوضحت أن المراكز الأمريكية التي تديرها رصدت هذه الحالة لدى نحو 2%-3% من الأطفال الذين تعافوا من الإصابة بمرض كوفيد-19. وتأتي هذه الأنباء في أتون تزايد عدد الأطفال الذين يصابون بكوفيد-19، من جراء تسارع تفشي سلالة دلتا المتحورة وراثياً. كما أن عودة المدارس الأمريكية للدراسة المنتظمة يهدد باحتمال ظهور بؤر وبائية جديدة. وعلى رغم إجماع العلماء على أن الأطفال لا يواجهون خطر الوفاة بكوفيد-19؛ إلا أنهم حذروا من تأثيرات سالبة على المدى الطويل سيعانيها الأطفال المتعافون من الإصابة بالفايروس. وأوضحت فالينسكي أن إصابات الأطفال بمرض كوفيد المزمن تبدو قليلة إذا قورنت بنظيرتها لدى البالغين. وكوفيد المزمن هو مجموعة من الأعراض التي يصاب بها الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بمرض كوفيد-19. وعلى رغم أن المتعافي لا يعاني أية إصابة فايروسية؛ إلا أنه يشعر بأعراض الوباء أشهراً عدة بعد التعافي. وهو ما اصطلح الأطباء على تسميته «كوفيد المزمن».وأدى تسارع تفشي سلالة دلتا المتحورة وراثياً التي تم اكتشافها في الهند في ديسمبر 2020 إلى جدل كبير في الولايات المتحدة، بعدما قرر عدد من السلطات التعليمية في ولايات مختلفة إلزام الطلاب بارتداء الكمامات داخل الفصول، وهو ما أدى في بعض الولايات إلى رفع دعاوى قضائية ضد تلك السلطات.