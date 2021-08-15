لامناص من القول إن المعركة بين الإنسان وفايروس كوفيد-19 أمر لا يمكن التكهن بمجرياتها مطلقاً. صحيح أن لدى الإنسان سلاحه الأقوى: اللقاحات. لكن هذه الأخيرة نفسها بدأت تثير علامات استفهام كبيرة، بعدما بدأت الولايات المتحدة أمس، إعطاء الأشخاص المصابين بمشكلات في مناعتهم جرعة تعزيزية ثالثة من لقاحي فايزر-بيونتك، وموديرنا. كما بدأت الدول التي اعتمدت برامج تطعيمها على اللقاحات الصينية تقديم جرعة ثالثة لسكانها. وعلى رغم أنه حتى أمس (السبت)، بلغ عدد جرعات اللقاحات المستخدمة أكثر من 4.65 مليار جرعة، في 183 بلداً ومنطقة؛ إلا أن نحو ثلاثة مليارات من سكان الكوكب الأرضي لم يحظوا بأي نوع من التحصين ضد الوباء. ومع التقدم المطّرد في التطعيم حول العالم؛ واصلت سلالة دلتا المتحورة هجمتها على الإنسانية أمس بلا هوادة. فقد ارتفع مستوى تسارع تفشيها إلى قرابة مليون إصابة يومياً. وسجلت دول المعمورة الجمعة (13 أغسطس الجاري) 801.738 إصابة، جاء أكثرها من الولايات المتحدة، وهو 290.840 إصابة جديدة. وسجل العالم في اليوم السابق (الخميس 12 أغسطس) 684.874 إصابة جديدة، أكثرها جاء أيضاً من الولايات المتحدة، وهو 125.894 حالة جديدة.وأفاق العالم أمس، على مزيد من الأرقام السيئة المفزعة: فقد تخطى عدد إصابات تركيا 6 ملايين إصابة. كما تخطى عدد إصابات الأرجنتين 5 ملايين إصابة؛ فيما قفز عدد إصابات المكسيك فوق 3 ملايين حالة. وإزاء تلك الزيادات الموجعة ارتفع العدد التراكمي لإصابات العالم قبل ظهر السبت إلى 207 ملايين إصابة. ورافق ذلك ارتفاع عدد وفيات العالم منذ بدء نازلة كورونا حتى أمس إلى 4.36 مليون وفاة.وعادت الولايات المتحدة إلى مرحلة تسجيل أرقام قياسية، كما كانت حالها في أتون الموجة الفايروسية السابقة. فقد سجلت ولاية فلوريداً رقماً قياسياً في عدد الإصابات الجديدة الأسبوعية: 151415 إصابة جديدة خلال الأسبوع المنتهي الخميس الماضي. ورافقت ذلك 1071 وفاة، بمتوسط 153 وفاة يومياً بكوفيد-19. وحطمت ولاية الميسيسيبي رقمها القايسي بعدد الإصابات الجديدة اليومية، وعدد الحالات المنوّمة، وعدد المنومين في وحدات الإنعاش الفائق. فقد ارتفع عدد حالاتها الجديدة الجمعة إلى 5023 حالة، فيما تم تنويم 1497 مصاباً في المستشفيات، منهم 395 مصاباً أحيلوا إلى وحدات الإنعاش الفائق. وطالب أطباء الطوارئ الأمريكيون الليل قبل الماضي بأن يتم وضعهم ضمن من لديهم الأولوية للحصول على جرعة ثالثة تعزيزية من لقاحات كوفيد-19. وكانت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت أمس الأول على إعطاء الأشخاص الذين يواجهون أمراضاً تضعف مناعتهم الطبيعية جرعة ثالثة من فايزر-بيونتك، أو موديرنا. لكن الهيئة قالت إن الأشخاص المحصنين بالكامل (أي بجرعتي لقاحات كوفيد-19) لا يحتاجون إلى تطعيم إضافي في الوقت الراهن.رصدت «عكاظ» أمس (السبت) بؤس المشهد الصحي حول العالم في المشاهد التالية:• أعلنت ألمانيا أمس اعتبار أمريكا، وتركيا، وإسرائيل ضمن تصنيف الدول عالية المخاطر من الناحية الصحية. وعلى أي قادم لألمانيا من تلك الدول أن يعزل نفسه صحياً 10 أيام؛ إذا لم يكن حاملاً لشهادة تثبت حصوله على اللقاح، أو نتيجة فحص تثبت تعافيه من كوفيد-19.• أعلنت النمسا (الجمعة) تسجيل أكبر عدد من الحالات الجديدة منذ بدء نازلة كورونا، وهو 1005 إصابات. وقالت الحكومة في فيينا إنها تدرس فرض ارتداء الكمامات في جميع الأماكن المغلقة.• قالت الصين أمس إنها حصنت بالكامل 777 مليون نسمة من سكانها. لكنها أقرت بأنها تواجه تهديداً قوياً من تسارع تفشي سلالة دلتا.• وصفت حاكمة العاصمة اليابانية طوكيو يوريكو كويْكي تفشي الفايروس في طوكيو بأنه بمستوى الكارثة. وزادت أن عدد الإصابات أضحى يقل قليلاً عن 5 آلاف إصابة يومياً. وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة خلال الأسبوع الماضي ارتفع إلى 19 ألفاً.• قالت تايلند أمس (السبت) إنها سجلت 23.418 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهو رقم قياسي. وأعلنت وفاة 184 شخصاً بالفايروس.• ناشد رئيس وزراء كوريا الجنوبية كيم بو كيوم مواطني بلاده الامتناع عن السفر خلال العطلة التي بدأت السبت لمدة ثلاثة أيام. وأشار إلى أن عدد الإصابات الجديدة ارتفع إلى ما يقارب ألف إصابة يومياً، لليوم الثالث على التوالي.• ذكرت السلطات الصحية في مكسيكوسيتي أن المكسيك سجلت رقماً قياسياً بتسجيل 24.975 إصابة جديدة الخميس، إلى جانب 608 وفيات بالوباء.