ودّعت الجماهير المصرية والعربية الكوميديان الكبير سمير غانم آخر فناني فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، الذي توفي (الخميس) عن عمر يناهز 84 عاما، بأحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع مع فايروس كورونا، استمر نحو أسبوعين، إضافة لمعاناته من مشكلات في الكلى، تاركا إرثا فنيا كبيرا وصل إلى 280 عملا سينمائيا ومسرحيا ودراميا (تلفزيون وإذاعة)، في مسيرة فنية تجاوزت الـ58 عاما. وتحولت صفحات التواصل إلى سرادقات نعي وعزاء للفنان الراحل وأسرته الفنية دلال عبدالعزيز ودنيا وإيمي سمير غانم، إذ كتب طبيب القلب المصري الدكتور جمال شعبان خبر وفاته بعد معاناته مع المرض، ونشر الفنان محمد هنيدي على صفحته في «تويتر» صورة للراحل، وعلق: «البقاء لله وداعا سموره.. ربنا يرحمك يا رب». كما نعاه فتحي عبدالوهاب على صفحته في «فيسبوك»، وكتب الفنان أحمد العوضي عبر صفحته «فيسبوك» خبر الوفاة.ولد سمير غانم في قرية عرب الأطاولة بمحافظة أسيوط بصعيد مصر في 15 يناير 1937، وانضم بعد الثانوية العامة إلى كلية الشرطة ليصبح ضابطا مثل والده، إلا أنه نقل أوراقه لكلية الزراعة التي أتمها قبل أن يكوّن فرقة استكتشات مع وحيد سيف وعادل نصيف عام 1963، وقدموا عروضا مسرحية لاقت نجاحا كبيرا، غير أنه قرر ترك الإسكندرية والتوجه للقاهرة بعدما سمع بجورج سيدهم والضيف أحمد اللذين حققا شهرة في جامعتي عين شمس والقاهرة، وقبل تشكيله فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، لمع اسمه في مسرحية «طبيخ الملائكة» عام 1964، ما سهّل استقبالهما له، وقدم الثلاثي عددا من الأفلام والاسكتشات مثل «كوتوموتو» وعددا من المسرحيات، منها «حدث في عزبة الورد» و«الراجل اللي أتجوز مراته» و«حواديت»، وبحلول عام 1970 توفي الضيف أحمد، وانحلت الفرقة، بينما اتجه مع جورج سيدهم للتمثيل منفردين، غير أنهما اجتمعا مرة أخرى في مسرحية «المتزوجون» عام 1978، ثم مسرحية «أهلا يا دكتور» عام 1981، التي تعرف خلالها على دلال عبدالعزيز، فقرر الزواج منها، وأنجبا ابنتيهما دنيا وإيمي، اللتين ورثتا منه خفة الظل وموهبة التمثيل.وفي العام 2017، حصل سمير غانم على جائزة «فاتن حمامة» التقديرية، تثمينا لمسيرته الفنية الطويلة، من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ39، كما أقيمت ندوة خاصة باسمه على هامش المهرجان.280 عملا في مسيرة الـ 6 عقودوتابع سمير غانم مسيرته الفنية التي قاربت العقود الـ6، إذ كثف أعماله في السينما والمسرح والتلفزيون والإذاعة، فتجاوزت نحو 280 عملا، تنوعت بين 150 فيلما روائيا، و75 مسلسلا تلفزيونيا وإذاعيا، و40 مسرحية، و9 فوازير رمضان، وبرنامجين تلفزيونيين، كان أبرزها أفلام «سنوات الانتقام»، و «البنات عايزة إيه» و «أذكياء لكن أغبياء»، و «صغيرة على الحب» وغيرها، فيما كان آخر أفلامه «عقدة الخواجه»، والذي قدمه عام 2018.كيف ارتبط سمير غانم بـ«فطوطة»؟في عام 1983رشحه المخرج فهمي عبدالحميد لفوازير رمضان فقدم فوازير «فطوطة»، يظهر فيها بشخصية خيالية كوميدية، ثم عادت الشخصية للظهور بعد 3 سنوات في فوازير مختلفة بعنوان «فطوطة حول العالم»، وفي 1992 قدم فوازير «المتزوجون»، ثم عام 1993 بـ«فوازير المضحكون»، أما عام 1994 فقدم فوازير «أهل المغنى». وظهر مجددا بشخصية فطوطة في رمضان عام 2020 عبر مسلسل رسوم متحركة باسم «فطوطة وتيتا مضبوطة».