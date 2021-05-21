أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، فتح باب تقديم الطلبات للمشاركة في برنامج دورته الافتتاحية التي ستقام من 11 إلى 20 نوفمبر القادم، إذ تُقبل طلبات الأفلام الآسيوية والأفريقية، بما فيها الأفلام العربية ابتداءً من 18 مايو الجاري حتى 18 أغسطس 2021.ووجّه المهرجان الدعوة للمواهب الصاعدة إضافة إلى المخرجين من أصحاب الخبرات والأسماء المعروفة من آسيا وأفريقيا والعالم العربي لتقديم طلبات المشاركة في مسابقة البحر الأحمر، ومسابقة الفيلم القصير، إضافة إلى المواهب السعودية التي يمكنها المشاركة أيضاً في برنامجي سينما سعودية جديدة، وتجريب. هذا وستقوم لجنة مختصة بمراجعة طلبات المشاركة، إضافة إلى اختيار الأفلام التي تُعرض ضمن الأقسام السبعة الأخرى في البرنامج.وأكّد المهرجان سعيه لدعم وتعزيز الحراك السينمائي، والاحتفال بأهم إبداعات السينما من جميع أنحاء العالم، ليكون أهم وأكبر تظاهرة سينمائية عربية، ووجهة المبدعين من السعودية والمنطقة، إضافة إلى المخرجين الآسيويين والأفريقيين، وبقية الإبداعات السينمائية العالمية.ومن المقرر أن تستضيف المدينة التاريخية بجدة، التي تم تصنيفها تراثاً إنسانياً عالمياً وفق اليونسكو، الدورة الافتتاحية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نوفمبر 2021. ويسعى المهرجان إلى تنظيم أنشطة فعلية تجمع عشّاق الأفلام والسينمائيين وأقطاب صناعة السينما العالمية، للاحتفاء بالحياة ما بعد الجائحة التي أدت إلى تأجيل دورته الأولى من مارس 2020. ويُعتبر المهرجان منصة حيوية مهمة لتقوية الروابط الإبداعية بين السعودية وبقية أنحاء العالم، من خلال برنامج يضم باقة من أفضل إنتاجات السينما العالمية، والروائع الكلاسيكية، والأفلام العربية المعاصرة، إضافة إلى البرامج الاحترافية المتعلقة بصناعة السينمائية.وقد كشف المهرجان أخيراً تفاصيل برنامجه الذي يضم 11 قسماً يعرض أعمالاً عالمية وعربية معاصرة، وأفلاماً سعودية طويلة وقصيرة وتجريبية، وروائع السينما الكلاسيكية، إضافة إلى إبداعات مستقبلية من أعمال الواقع الافتراضي والواقع المعزز والسينما التفاعلية.وتتنافس الأفلام التي سيتم اختيارها ضمن المسابقة على جوائز اليُسر التي تمنحها لجنة تحكيم دولية، وتشمل اليُسر الذهبي لأفضل فيلم طويل (100 ألف دولار)، وأفضل إخراج (30 ألف دولار)، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة (20 ألف دولار)، وجائزة اليُسر الذهبي لأفضل فيلم قصير (25 ألف دولار)، إضافة إلى جوائز أفضل سيناريو، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، وأفضل مساهمة سينمائية. كما يُقدّم المهرجان جائزة نقدية للفيلم الفائز بجائزة الجمهور، وأفضل فيلم سعودي. وفتح المهرجان باب تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني في 11 قسماً.مسابقة البحر الأحمرتعرض أعمالاً جريئة ومبتكرة لمواهب مخضرمة وصاعدة، سواء أكانت روائية أو وثائقية، من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا، بما فيها العالم العربي. ستقوم لجنة التحكيم الدولية، التي تضمّ مخرجين ومحترفين سينمائيين، باختيار الأعمال الجديرة بالفوز بجوائز المسابقة.مسابقة البحر الأحمر للفيلم القصيرتضمّ أفلاماً لا تزيد على 60 دقيقة، لمواهب من جميع أنحاء آسيا وأفريقيا بما فيها العالم العربي، سواء أكانت روائية أو وثائقية. ستقوم لجنة تحكيم دولية باختيار الأعمال الجديرة بالفوز بجوائز المسابقة، وذلك لما تقدمه من إبداع وأفكار وقصص جديدة وجريئة.سينما سعودية جديدةأعمال روائية ووثائقية سعودية من مبدعي وروّاد موجة السينما الجديدة، تعكس ملامح سينما الوطن وما تحمله من تنوع وحيوية وطاقة، ومستقبل قوي ومبهر. يضم البرنامج أعمالاً فنية طويلة وقصيرة، ستفاجئ الجمهور حول العالم.تجريبأعمال جريئة، انطباعية، منفتحة، تخرج عن المألوف، لتجسّد روح العصر، وتحرّض على التغيير. البرنامج يعرض حيوية وإبداع وأصالة الأصوات السعودية الجديدة، في رواية قصص جديدة، بأسلوب جديد. كما سيقوم فريق المبرمجين بانتقاء الأفلام التي ستعرض في الأقسام التي لا تستقبل طلبات المشاركة وهي:روائع العالمإبداعات من جميع أنحاء العالم، لعمالقة الإخراج وألمع المواهب والنجوم. يضم البرنامج مختارات لأهم إنتاجات العام من أفلام مرتقبة، والتي تعرض لأول مرة في العالم العربي.روائع عربيةباقة مختارة من أحدث الروائع العربية التي تعكس نبض الإبداع العربي، سواء كانت أفلاماً تجارية أو مستقلة، إضافة إلى الأفلام الحاصلة على جوائز، وأفلام العرض الأول.اختيارات عالميةأهم ما قدّمته المهرجانات السينمائية هذا العام من أفلام أبهرت الجمهور والنقّاد. بانوراما سينمائية شاملة تضم آخر مفاجآت المهرجانات الدولية وأفلام الجوائز.السينما التفاعليةاحتفالية بالتقنيات والابتكارات السينمائية الجديدة، سواء في طريقة العرض، أو قدرتها على التفاعل مع الجمهور. أعمال الواقع الافتراضي، والواقع المعزز، وتجارب سمعية وبصرية تمزج الواقع بالخيال.كنوز البحر الأحمرروائع السينما الكلاسيكية، وأفلام عالمية تركت بصمتها. مختارات من تحف وكنوز سينمائية ألهمت أجيالاً من المخرجين، أغلبها يُعرض لأول مرة على الشاشة الكبيرة في السعودية.جيل جديدقصص ساحرة لجيل ناشئ يافع، من عشاق السينما. مختارات من جميع أنحاء العالم، تجذب الصغار، وتتفاعل معهم، وتثري عالمهم.حلقات البحر الأحمرالعروض الأولى في السعودية لحلقة أو حلقتين من أهم الأعمال المسلسلة العالمية، سواء التلفزيونية أو المخصصة لمنصات الإنترنت. تقدّم أعمالاً تستحق المشاهدة، وقصصاً وشخصيات وابتكارات تقنية وفنية.الأفلام العالمية والعربية المعاصرةالأفلام السعودية الطويلة والقصيرةروائع السينما الكلاسيكيةإبداعات مستقبلية من أعمال الواقع الافتراضي