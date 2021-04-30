لا أريدك أن تسمعنيالأشخاص الذين يرغبون عن وعي في إخفاء بعض المحادثات عن العيون التي تحدق بهم غالباً ما يضعون أيديهم على الفم على شكل - كوب - وهذه الإيماءة مألوفة بالنسبة لنا جميعاً، وعلى نحو مشابه عندما يقوم شخص جالس بوضع مرفقيه على الطاولة مع ثني ذراعيه وتغطية يده على فمه فإن لغة جسده تقول: «لا أريدك أن تسمعني»، فهو يحاول أن يخفي كلماته ومعانيها، وعادة سيحافظ الشخص على هذا الوضع أثناء الحديث والاستماع، وعندما يكون مستعداً للتحدث بصراحة وبدون خوف سوف يخفض يديه.