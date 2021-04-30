لا أريدك أن تسمعني
الأشخاص الذين يرغبون عن وعي في إخفاء بعض المحادثات عن العيون التي تحدق بهم غالباً ما يضعون أيديهم على الفم على شكل - كوب - وهذه الإيماءة مألوفة بالنسبة لنا جميعاً، وعلى نحو مشابه عندما يقوم شخص جالس بوضع مرفقيه على الطاولة مع ثني ذراعيه وتغطية يده على فمه فإن لغة جسده تقول: «لا أريدك أن تسمعني»، فهو يحاول أن يخفي كلماته ومعانيها، وعادة سيحافظ الشخص على هذا الوضع أثناء الحديث والاستماع، وعندما يكون مستعداً للتحدث بصراحة وبدون خوف سوف يخفض يديه.
الأشخاص الذين يرغبون عن وعي في إخفاء بعض المحادثات عن العيون التي تحدق بهم غالباً ما يضعون أيديهم على الفم على شكل - كوب - وهذه الإيماءة مألوفة بالنسبة لنا جميعاً، وعلى نحو مشابه عندما يقوم شخص جالس بوضع مرفقيه على الطاولة مع ثني ذراعيه وتغطية يده على فمه فإن لغة جسده تقول: «لا أريدك أن تسمعني»، فهو يحاول أن يخفي كلماته ومعانيها، وعادة سيحافظ الشخص على هذا الوضع أثناء الحديث والاستماع، وعندما يكون مستعداً للتحدث بصراحة وبدون خوف سوف يخفض يديه.